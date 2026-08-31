Salarios de trabajadores textiles: cuánto cobrarán según cada categoría

Los salarios de trabajadores textiles tendrán nuevos valores en septiembre de 2026. Los acuerdos de SETIA contemplaron aumentos en los básicos y sumas no remunerativas, con esquemas diferentes para textiles e indumentaria.
Los salarios de trabajadores textiles tendrán nuevas escalas durante septiembre de 2026, a partir de los acuerdos alcanzados por el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA). Las actualizaciones comprenden a los empleados incluidos en el CCT 808/24 de la actividad textil y a quienes se desempeñan bajo el CCT 501/07 de la industria de la indumentaria.
Los dos convenios establecieron mecanismos diferentes de actualización. En el CCT 808/24, el acuerdo con la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) fijó incrementos progresivos sobre los salarios básicos de junio, mientras que para el CCT 501/07 se dispusieron cinco etapas de aumentos entre julio y noviembre.
Por ese motivo, los ingresos que percibirán los trabajadores durante septiembre dependerán del convenio colectivo y la categoría laboral. Además del salario básico, deberán contemplarse las sumas no remunerativas, antigüedad y demás adicionales correspondientes a cada puesto.
Cuánto cobrarán los trabajadores textiles en septiembre
Para el personal comprendido en el CCT 808/24, el cronograma estableció aumentos acumulativos sobre los básicos de referencia: 1,5% en julio, 3% en agosto, 4,5% en septiembre, 6% en octubre, 8% en noviembre y 10% en diciembre. Además, para septiembre el acuerdo contempló una suma no remunerativa de $300.960.
Con la actualización de septiembre, el Supervisor General tendrá un básico de $1.058.777. Los supervisores, técnicos especialistas y vendedores alcanzarán $1.034.732, mientras que encargados de Administración, encargados mecánicos y ayudantes de Supervisor General percibirán un básico de $1.000.012.
En las categorías siguientes, el Vendedor de Salón tendrá un básico de $966.944; Empleado A, $935.454; Empleado B, $905.461; Auxiliar de Transporte A, $876.898; Auxiliar de Transporte B, $849.694; Auxiliar A, $799.110; y Auxiliar B, $775.611. Los valores corresponden al básico y el ingreso final deberá considerar los demás conceptos aplicables.
Los salarios para los trabajadores de indumentaria
Para los trabajadores comprendidos en el CCT 501/07, SETIA y la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA) establecieron otro mecanismo. El esquema contempló aumentos del 5,5% en julio, 3,6% en agosto, 2,7% en septiembre, 2,5% en octubre y otro 2,5% en noviembre.
Durante septiembre se aplicará, entonces, una suba del 2,7% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto. A ese monto deberá añadirse una suma no remunerativa equivalente al 6,5% del básico correspondiente al noveno mes del año.
En el personal de planta, el Supervisor llegará a un básico de $1.376.058 y tendrá un adicional de $89.444; el Encargado cobrará $1.115.169 más $72.486; y el Empleado técnico especialista alcanzará $881.412 más $57.292. Por su parte, el Mecánico de planta tendrá un básico de $862.461 y $56.060 adicionales, mientras que el Chofer llegará a $992.670 y $64.524.
Cómo quedan las restantes categorías
El Operador autoelevador A tendrá un básico de $960.826 y un adicional de $62.454, mientras que para el Operador autoelevador B los valores serán de $896.825 y $58.294, respectivamente. La categoría Secretaria alcanzará $832.823 más $54.134 y el Empleado A, $825.449 más $53.654.
A su vez, el Empleado B tendrá un básico de $803.482 y un adicional de $52.226; Recepcionista, $808.959 y $52.582; Repositor externo, $803.482 y $52.226; Vidrierista, $881.412 y $57.292; y Auxiliar de venta, $773.136 y $50.254.
En las escalas inferiores, el Empleado C alcanzará un básico de $760.860 y un adicional de $49.456; el Ayudante de chofer, $756.730 más $49.187; y Maestranza y servicios, $752.545 más $48.915. En este convenio, las sumas no remunerativas de cada etapa se incorporan al básico en el período siguiente, aunque la correspondiente a noviembre deberá volver a analizarse y su incorporación en diciembre no será automática.
Cuándo volverán a discutir los salarios
El acuerdo entre SETIA y FAIIA tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026. Las partes fijaron para el 16 de noviembre una nueva reunión en la que analizarán la evolución de los salarios y definirán cómo continuará el esquema de actualización.
En el caso del CCT 808/24, el entendimiento entre SETIA y FITA se extenderá hasta el 31 de diciembre. Para ese momento, los salarios básicos deberán alcanzar un incremento acumulado del 10% respecto de junio, mientras que la suma no remunerativa llegará también al 10% de esa referencia.
De esta manera, septiembre representará una nueva etapa de las paritarias textiles de 2026. Mientras los trabajadores del CCT 808/24 avanzarán con el cuarto escalón de la recomposición prevista para el segundo semestre, los alcanzados por el CCT 501/07 tendrán la tercera actualización del acuerdo. En ambos casos, el ingreso efectivo dependerá del básico, las sumas no remunerativas, la antigüedad y los adicionales correspondientes.