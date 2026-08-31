Agroindustria marcó un récord con 117 productos y exportaciones por US$7.073 millones

Durante el primer semestre, 117 productos agroindustriales alcanzaron máximos históricos de exportación. Las ventas sumaron US$7.073 millones y crecieron 58% interanual.
La agroindustria argentina alcanzó un récord de exportaciones durante el primer semestre de 2026, período en el que 117 productos registraron máximos históricos en el valor de sus ventas al exterior. En conjunto, esos bienes generaron ingresos por US$7.073 millones, un 58% más que durante igual período del año pasado.
La cifra también mostró una fuerte expansión en una comparación de mayor plazo: el valor exportado por esos productos resultó un 104% superior al registrado durante los primeros seis meses de 2019.
Los datos fueron procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, sobre la base de estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los 117 productos que alcanzaron valores récord representaron el 26% de todas las exportaciones agroindustriales del país durante el semestre.
Aceite de girasol y carne bovina lideraron las ventas
Entre los productos que más aportaron al resultado apareció el aceite de girasol, cuyas exportaciones alcanzaron los US$1.329 millones durante los primeros seis meses del año. La cifra representó un crecimiento del 85% respecto del mismo período de 2025.
La carne bovina deshuesada congelada se ubicó inmediatamente después, con ventas internacionales por US$1.303 millones y un incremento interanual del 44%. Por su parte, la carne bovina deshuesada fresca o refrigerada generó US$740 millones, con una mejora del 38%.
Uno de los mayores incrementos porcentuales se produjo en las exportaciones de girasol, que llegaron a US$567 millones. En este caso, el crecimiento alcanzó un 971% respecto del primer semestre del año pasado.
Miel, peras y crustáceos también alcanzaron máximos
La nómina de productos que lograron récords incluyó además a los crustáceos congelados, que generaron US$440 millones y mostraron una suba interanual del 46%.
También sobresalieron las ventas externas de carne y productos bovinos, por US$238 millones, con una expansión del 57%; las peras, con US$207 millones y un crecimiento del 2%; y la miel, que generó US$178 millones y aumentó un 78%.
Las preparaciones de papa congelada, en tanto, alcanzaron exportaciones por US$171 millones, un 7% por encima de los registros correspondientes al mismo período del año anterior. A la lista se incorporaron además el queso muzzarella, las maderas aserradas y otras manufacturas vinculadas con la agroindustria.
Mayor diversificación de los productos exportados
El relevamiento mostró que los máximos históricos no estuvieron concentrados exclusivamente en los principales complejos productivos del país. Una serie de productos con menor participación dentro del comercio exterior también incrementó su presencia en los mercados internacionales.
Entre esos bienes figuraron abejas, concentrados de café, frutas secas, chocolate, queso fundido, preparaciones de pepino, orégano y yerba mate.
La lista se completó con productos porcinos, porotos, ciruelas y semillas de cártamo, entre otros rubros que consiguieron máximos en el valor de sus exportaciones, indica Ámbito.
Los resultados reflejaron así una ampliación de la oferta agroindustrial argentina destinada a los mercados internacionales, con productos que abarcaron desde materias primas hasta alimentos y manufacturas con diferentes niveles de procesamiento y valor agregado.