Oficializaron aumentos para empleados públicos nacionales y un pago extra de $80.000

El Gobierno nacional oficializó nuevos aumentos salariales para los empleados públicos nacionales, que se aplicarán de manera escalonada entre septiembre y diciembre de 2026. Además, el acuerdo contempla el pago por única vez de una suma de $80.000 con los haberes correspondientes a diciembre.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 832/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que homologó las actas acuerdo alcanzadas el 25 de agosto en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.

El esquema contempla cuatro incrementos consecutivos. El primero será del 1,9% desde el 1º de septiembre, calculado sobre las remuneraciones vigentes al 31 de agosto. En octubre habrá otro 1,8%; en noviembre se sumará un 1,6%; y desde diciembre se aplicará otro 1,5%.

Cómo se aplicarán los aumentos

Los porcentajes serán acumulativos, debido a que cada incremento se calculará sobre las remuneraciones vigentes al cierre del mes anterior. De esta manera, el aumento acumulado entre septiembre y diciembre será de aproximadamente 7%.

El incremento del 1,8% de octubre se calculará sobre las remuneraciones vigentes al 30 de septiembre; el 1,6% de noviembre, sobre las de octubre; y el 1,5% de diciembre tendrá como referencia los salarios vigentes al 30 de noviembre.

Los aumentos alcanzarán al personal permanente y no permanente incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.

Pago extraordinario de $80.000 en diciembre

Además de los incrementos porcentuales, el acuerdo estableció una suma fija de $80.000, de carácter remunerativo y no bonificable, que se abonará por única vez con los haberes correspondientes a diciembre de 2026.

La normativa precisó que será de “percepción única por persona” y estará destinada al personal permanente y no permanente alcanzado por el convenio colectivo general.

El decreto también prorrogó hasta el 31 de diciembre el Premio Estímulo a la Asistencia y dispuso una actualización de sus montos. A su vez, mantuvo durante ese período otras sumas fijas remunerativas no bonificables que ya estaban vigentes.

También aumentan los salarios de residentes nacionales

La norma incluyó nuevas remuneraciones para los profesionales residentes que trabajan en establecimientos hospitalarios, institutos y organismos dependientes del Ministerio de Salud y en el Hospital Garrahan.

Desde septiembre, un residente de primer año tendrá una remuneración de $1.306.785, que llegará a $1.371.866 en diciembre. Para los residentes de segundo año, los valores pasarán de $1.464.300 a $1.537.226.

Los residentes de tercer y cuarto año percibirán $1.610.244 desde septiembre y $1.690.438 desde diciembre. En tanto, los jefes de residentes pasarán de $1.723.262 en septiembre a $1.809.084 en diciembre.

Actualizaron otros conceptos

También se modificaron los valores de las becas para residentes. En este caso, un residente de primer año pasará de $413.713 en septiembre a $434.317 en diciembre, mientras que para los jefes los valores irán de $550.618 a $578.039.

Los incrementos salariales también serán aplicables al personal civil de inteligencia de la Secretaría de Inteligencia de Estado, de acuerdo con lo dispuesto expresamente por el decreto.

El acuerdo entrará en vigencia desde este martes 1º de septiembre para el primero de los aumentos previstos y continuará con actualizaciones mensuales hasta diciembre.