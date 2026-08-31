Prohibieron la venta de juguetes “squishy” por posibles riesgos para la salud

El Gobierno nacional dispuso la prohibición de determinados juguetes “squishy” en todo el territorio argentino ante posibles riesgos para la salud derivados de la presencia de sustancias químicas en niveles superiores a los permitidos.

La decisión fue establecida mediante la Disposición 690/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, publicada este lunes en el Boletín Oficial y con vigencia inmediata.

Alcanza a juguetes infantiles blandos denominados “tipo squeeze toy/squishy”, consistentes en figuras de polímero plástico blando, con forma de “gyoza,

” o similares, y con denominaciones comerciales “Squeezy Duplings/Dumpling Squishy/ Dumpling Squishy Viral con Glitter y Orbis/ Dumpling Squishy con Steamer Box”o sin marca declarada en versiones genéricas de similar tenor, cualquiera sea su formato, por representar un peligro para la salud de los consumidores.

Por qué dispusieron la prohibición

La autoridad nacional informó que recibió denuncias y antecedentes relacionados con la comercialización de juguetes importados que podrían contener benceno, ftalatos u otras sustancias químicas tóxicas en porcentajes superiores a los permitidos.

Según los fundamentos de la disposición, esas sustancias podrían representar riesgos para la salud por contacto dérmico o inhalación, razón por la cual se avanzó con medidas preventivas.

El Gobierno ya había impulsado controles, pedidos de información y medidas de cese de comercialización en plataformas digitales antes de disponer la nueva restricción nacional.

Imagen Ilustrativa

Qué deberán hacer los comercios

La medida prohibió la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento de los juguetes comprendidos. Los productos existentes deberán ser destruidos o desechados de manera segura e inmediata, de acuerdo con la normativa vigente.

Además, los importadores, fabricantes, mayoristas y minoristas alcanzados que posean páginas web tendrán 72 horas hábiles desde la entrada en vigencia para informar de manera destacada los alcances de la disposición.

Las infracciones podrán ser sancionadas mediante el régimen previsto en la Ley de Defensa del Consumidor, sin perjuicio de eventuales responsabilidades penales que pudieran corresponder.

Qué productos quedan exceptuados

La prohibición no es absoluta para cualquier juguete de estas características. La normativa exceptuó a fabricantes, importadores y comerciantes que cuenten con la declaración jurada de conformidad y las certificaciones necesarias para garantizar que el producto es inocuo y cumple las normas técnicas de seguridad.

En el caso de las importaciones, la Aduana podrá liberar la mercadería alcanzada una vez que compruebe el cumplimiento de esos requisitos.

La disposición también ordenó comunicar la decisión al Ministerio de Salud, ARCA y las autoridades provinciales de comercio y protección de los consumidores para reforzar los controles en todo el territorio nacional.