Luis Caputo viajó a Estados Unidos para participar de la cumbre del G20

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a Estados Unidos para participar de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, donde expondrá ante representantes de las principales economías del mundo los lineamientos del programa económico del Gobierno de Javier Milei.

Caputo arribó este domingo a Carolina del Norte, acompañado por el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza. Durante el encuentro que tendrá lugar este lunes, el cual reúne a funcionarios de las potencias económicas, el ministro buscará defender los resultados de la política económica argentina y transmitir la estrategia oficial para consolidar la estabilidad macroeconómica.

El mismo participará en una exposición sobre crecimiento económico, en la que planteará que la estabilidad macroeconómica constituye una condición necesaria para alcanzar un desarrollo sostenido.

Además, el ministro participará de las mesas de discusión sobre la evolución de la economía mundial, deuda soberana, desequilibrios globales, educación financiera y prevención del fraude, menciona Noticias Argentinas.

Pero la agenda del ministro tendrá también un componente bilateral de especial relevancia para la Argentina: buscará mantener un encuentro con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con quien ya mantuvo distintos contactos desde el inicio de la gestión de Milei, siendo el conclave en la sede del Departamento del Tesoro de EE. UU., en Washington D.C., en octubre de 2025, la última vez que se vieron.

El eventual encuentro se produciría después de un año marcado por el respaldo de la administración de Donald Trump al programa económico argentino y por la asistencia financiera estadounidense que permitió fortalecer la posición del Gobierno en momentos de tensión sobre los mercados.

La participación de Caputo en el G20 se da, además, mientras la administración libertaria busca profundizar su estrategia de equilibrio fiscal, estabilidad monetaria y crecimiento, y procura mantener abierto el respaldo internacional a las reformas económicas implementadas desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

De esta manera, la cumbre representa para el ministro una doble oportunidad: presentar ante las principales potencias el rumbo económico argentino y avanzar en una nueva instancia de diálogo con Washington, en particular con Bessent, una de las figuras clave del gobierno estadounidense en la relación financiera con la Argentina.