Arquero argentino noqueó a su compañero de un rodillazo durante un partido en Paraguay: el video

Andrés Marsengo noqueó de un rodillazo a su compañero de equipo

Un fuerte episodio se vivió durante el partido entre Deportivo Recoleta y Olimpia, disputado en el estadio Luis Salinas de Itauguá, Paraguay. El protagonista fue el arquero argentino Andrés Marsengo, quien accidentalmente impactó con su rodilla en el rostro de su propio compañero, Ronal Domínguez.

La impactante jugada ocurrió a los 83 minutos, cuando Olimpia ejecutó un centro al área. Marsengo salió decidido a despejar el balón con los puños y, en el movimiento, elevó su rodilla derecha e impactó de lleno contra la cabeza de Domínguez, quien también intentaba llegar a la pelota.

El mediocampista cayó inmediatamente al césped y generó preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico. El equipo médico de Recoleta ingresó rápidamente al campo de juego y solicitó una ambulancia para trasladar al futbolista a un centro asistencial.

😖DURO GOLPE 🚑Ronal Domínguez tuvo que ser retirado en ambulancia tras recibir un fuerte impacto en la cara. Su compañero, el arquero Andrés Marsengo, salió en busca de un balón y el choque fue inevitable. 📺Tigo Sports ▶️Viví el #ClausuraAPF2026 en https://t.co/MBRi8xR0D8 pic.twitter.com/DfsQqDygFH — Tigo Sports (@TigoSportsPY) August 30, 2026

Por la naturaleza y la intensidad del golpe, se activó además el protocolo de conmoción cerebral y Domínguez debió ser reemplazado de manera inmediata.

Qué dijo Recoleta sobre el estado de Ronal Domínguez

Horas después del incidente, Recoleta FC difundió un parte médico para informar sobre la evolución del futbolista. “El futbolista Ronal Domínguez sufrió un traumatismo directo a nivel facial, asociado a una conmoción cerebral leve”, señaló la institución.

El comunicado agregó que, debido a las características del traumatismo, el jugador fue trasladado a un centro asistencial para recibir evaluación y tratamiento.

Finalmente, el club llevó tranquilidad al informar que Domínguez se encontraba clínicamente estable, bajo control médico y fuera de peligro.

En medios paraguayos también circuló la posibilidad de que el futbolista hubiera sufrido una lesión en el tabique nasal, aunque ese diagnóstico específico no fue incluido en el parte médico oficial de Recoleta.

Quién es Andrés Marsengo, el arquero argentino

Tiene 24 años y nació en Morteros, Córdoba. El arquero argentino se incorporó a Recoleta FC a comienzos de 2026 para disputar el campeonato paraguayo. Su formación futbolística comenzó en Talleres de Córdoba y posteriormente pasó por distintos clubes, entre ellos Huracán Las Heras, Sarmiento de Junín y Tacuarembó de Uruguay.

El incidente se produjo durante la séptima fecha del Torneo Clausura de Paraguay, en un encuentro que terminó con triunfo de Olimpia por 2-1 sobre Recoleta.

La jugada quedó registrada en video y rápidamente se viralizó por la violencia del impacto. Sin embargo, se trató de un choque accidental entre dos compañeros, ocurrido cuando ambos intentaban disputar una misma pelota dentro del área.