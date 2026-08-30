Augusto Picco tras la derrota de Patronato: “Hay que seguir trabajando”

Augusto Picco analizó la derrota de Patronato por 1-0 frente a Almagro este domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y consideró que la falta de efectividad terminó siendo determinante para el resultado. El mediocampista reconoció las dificultades que planteó el conjunto visitante y sostuvo que el Rojinegro deberá continuar trabajando para corregir detalles.

El equipo dirigido por Marcelo Fuentes tuvo oportunidades para convertir, incluida una ejecución desde el punto penal durante la primera mitad, pero no consiguió quebrar el cero. Almagro, en cambio, aprovechó una de sus aproximaciones durante el complemento y Joel Orlando convirtió el único tanto del encuentro.

“Fue un partido duro, creo que ellos proponían mucha fricción, muchas segundas pelotas, tenían dos delanteros potentes que iban a todas. Nos llegaron una vez, nos convirtieron, nosotros tuvimos situaciones y no las pudimos convertir. Esto es fútbol y hay que seguir trabajando”, expresó Picco al finalizar el encuentro.

Foto: Elonce.

Picco lamentó las oportunidades desperdiciadas

El volante central insistió en la necesidad de corregir aquellos aspectos que impidieron que Patronato pudiera conseguir un resultado positivo como local. “hay que seguir trabajando y seguir afinando todos los detalles”, remarcó.

La falta de efectividad apareció nuevamente como uno de los puntos centrales de su análisis. Patronato tuvo un penal en los pies de Valentín Pereyra durante el primer tiempo, pero Emiliano González contuvo el remate. Sobre el desarrollo general, Picco volvió a sostener: “Tuvimos situaciones claras, no las logramos convertir”.

Más allá de la frustración por la derrota, el mediocampista también reconoció el planteo realizado por el conjunto visitante y destacó las características de sus futbolistas. “Es un equipo que propone a su manera, tiene jugadores muy aguerridos, propone, tiene jóvenes y jerarquía. El rival juega y lo hizo de buena manera”.

Un partido marcado por la fricción

Almagro planteó un encuentro de mucho contacto físico y buscó aprovechar el juego directo y las segundas pelotas. Esa característica también había sido señalada por el entrenador Marcelo Fuentes al momento de analizar las dificultades que atravesó Patronato durante el partido.

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El Rojinegro tuvo momentos de mayor posesión y buscó adelantarse en el campo, pero no consiguió traducir sus oportunidades en goles. En el segundo tiempo, Orlando apareció dentro del área chica después de un centro de Tolosa y marcó el 1-0 definitivo.

Patronato intentó reaccionar y ganó metros durante el tramo final. Una de las posibilidades más claras llegó sobre los 44 minutos, cuando Tomás Attis ganó de cabeza y dejó a Reynaga frente al arquero, pero González volvió a responder para sostener la ventaja de Almagro.

Patronato ya piensa en el viaje a Mendoza

La derrota impidió que el conjunto paranaense aprovechara la caída de Chacarita para conseguir una mayor diferencia respecto de la zona de descenso. Patronato quedó con 28 puntos y continúa apenas una unidad por encima del Funebrero.

En ese escenario, el plantel deberá recuperarse rápidamente para afrontar su próximo compromiso. El equipo de Fuentes viajará a Mendoza para medirse con Deportivo Maipú en otro encuentro importante dentro de la recta final de la Zona B de la Primera Nacional.

“De visitante y de local, en todos los partidos tenemos que ir a hacer y proponer nuestro juego. Vamos a ir a Mendoza a hacer lo mejor posible”, señaló Augusto Picco, quien dejó atrás el resultado ante Almagro y puso el foco en el desafío que tendrá Patronato fuera de Paraná.