Ángel Correa le dedicó la victoria a Coudet: “A mí me ayudó muchísimo”

Ángel Correa fue una de las grandes figuras de River en la victoria por 3-2 ante Banfield, por la séptima fecha del Torneo Clausura, y después del encuentro tuvo palabras especiales para Eduardo Coudet. El delantero convirtió el tercer tanto del Millonario y le dedicó el triunfo al entrenador que dejó el cargo luego de la eliminación ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.

El partido disputado en el estadio Florencio Sola marcó el comienzo del ciclo de Leonardo Ponzio como entrenador de River. Sin embargo, Correa aprovechó sus declaraciones posteriores al encuentro para destacar el trabajo realizado por Coudet y recordar la importancia que tuvo el técnico en su llegada al club de Núñez.

“Quiero agradecerle al Chacho que él es el que armó este equipo y hoy no está acá con nosotros. Esta victoria se la dedicamos a él, que seguramente la está pasando mal”, declaró el rosarino luego del triunfo que le permitió a River volver a sumar de a tres.

Ángel Correa recordó el apoyo de Coudet

El vínculo entre ambos excedió lo estrictamente futbolístico, según explicó el propio delantero. Correa reveló que Coudet tuvo un papel importante durante un momento complicado de su carrera y destacó su acompañamiento antes de convertirse en futbolista de River.

“A mí me ayudó muchísimo, yo la estaba pasando mal en México y él como persona estuvo ahí para que yo no decaiga porque estaba muy mal. Gracias a él es que yo estoy defendiendo esta camiseta. Me hubiese gustado por Copa poder ayudar al equipo con un gol para que él siguiera con nosotros. Lamentablemente es fútbol y no quiso entrar el otro día”, expresó.

Coudet había anunciado su renuncia el jueves, horas después de que River quedara eliminado por penales frente a Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana. La eliminación terminó precipitando el cierre de su etapa como entrenador.

Los resultados que marcaron la salida de Coudet

La decisión se produjo después de una serie de resultados adversos. Antes del receso por el Mundial, River había sufrido la derrota en el Superclásico frente a Boca y posteriormente cayó contra Belgrano en la final del Torneo Apertura.

Después de la Copa del Mundo, el panorama deportivo tampoco mejoró. El Millonario quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Aldosivi y comenzó su participación en el Clausura con cuatro derrotas consecutivas.

La seguidilla llevó al equipo a acumular seis caídas consecutivas por torneos organizados por la AFA, la racha más extensa de este tipo para River durante la era profesional. El rendimiento y los resultados generaron además cuestionamientos de los hinchas hacia el ciclo del entrenador.

El respaldo del plantel al anterior entrenador

Pese al escenario adverso, Correa dejó en claro que el plantel mantenía una buena relación con Coudet y valoraba aspectos del trabajo realizado durante su conducción. El delantero volvió a expresarlo después de la victoria conseguida en el debut de Ponzio.

“Era súper importante sumar de a tres después del golpe duro de la eliminación de la Copa”, sostuvo Correa sobre la importancia del triunfo ante Banfield, que terminó siendo ajustado después de que River llegara a sacar dos goles de diferencia.

El atacante también contó cuál fue uno de los primeros mensajes de Ponzio al asumir la conducción del plantel. Según explicó, el flamante entrenador pidió mantener algunos conceptos que el equipo ya venía trabajando durante la etapa anterior.

Qué les pidió Ponzio a los jugadores de River

“Nos pidió que siguiéramos haciendo lo de los partidos anteriores, que con el Chacho habíamos hecho cosas positivas. Los últimos dos partidos creo que habían sido muy buenos”, reveló Correa sobre las primeras indicaciones de Ponzio.

River terminó derrotando 3-2 a Banfield con goles de Sebastián Driussi, Thiago Almada, de penal, y el propio Correa. Bruno Sepúlveda convirtió los dos tantos del Taladro y le puso suspenso al cierre del encuentro en el Florencio Sola.

Con los tres puntos y el debut de Ponzio superado, el Millonario buscará comenzar una nueva etapa después de semanas complicadas. Su próximo compromiso será frente a Independiente Rivadavia, el domingo desde las 19.15 en el Monumental. Para Ángel Correa, sin embargo, la primera victoria del nuevo ciclo también tuvo un destinatario especial: Eduardo Coudet.