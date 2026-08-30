Patronato perdió 1-0 en el Grella frente a Almagro por la fecha 27 de la Primera Nacional

Con un penal errado por lado, Patronato volvió a dejar puntos en Paraná tras caer 1-0 con Almagro en el marco de una nueva fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Por suerte, sigue afuera de la zona de descenso.
Patronato no pudo hacer valer su localía en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y cayó este domingo por la tarde 1-0 con Almagro, en el marco de la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional.
Patronato tuvo algunas oportunidades y hasta un penal en los pies de Valentín Pereyra, pero tuvo un mal inicio en el complemento y pagó caro: Joel Orlando, que en el primer tiempo falló un penal, definió en el área chica y le dio los tres puntos al conjunto visitante.
Con estos resultados, Patronato dejó pasar la chance de alejarse del descenso tras la conocida derrota de Chacarita. El elenco de Paraná tiene 28, uno más que el Funebrero, y por ahora está fuera de la zona de descenso.
Almagro, en cambio, llegó a 34 unidades y trepó hasta la duodécima posición, aunque se mantiene fuera del Reducido.
Seguí las incidencias del partido
Primeros minutos muy criteriosos de Patronato, que controla el balón y busca sacar ventaja en la primera mitad en el Grella.
Marchioni pateó al arco para la visita, rebotó en la mano de un jugador de Patronato y el árbitro sancionó penal.
Joel Orlando se hizo cargo de la pena máxima, pero Alan Sosa le contuvo el penal bajo y sin fuerza que iba a su izquierda.
BIEN ALAN🧤 pic.twitter.com/4efDlBSDTq— Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) August 30, 2026
Augusto Picco tuvo que salir unos minutos producto de un golpe que recibió en la mitad de la cancha.
A los 20 minutos, Patronato llenó de centros el área de Almagro y, tras un rechace, Juan Salas peleó y se metió en el área cuando fue derribado dentro del área. El árbitro sancionó penal.
A los 21 minutos, Valentín Pereyra se hizo cargo de la pena máxima. De zurda, no cruzó su remate y el arquero Emiliano González adivinó la intención y a mano cambiada evitó la caída de su arco. Por el momento, sigue 0 a 0.
"Emiliano González" Porque le atajó el penal al jugador de Patronato. https://t.co/1pcboxZHDC pic.twitter.com/7NKzfVbjYF— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 30, 2026
Ambos equipos se disputan la posesión del balón, aunque por el momento reina la imprecisión en los pases y la determinación en el último tramo del ataque.
A los 41 minutos, Augusto Picco se tuvo fe desde más de 25 metros y su remate se fue por arriba del travesaño.
Ya en tiempo de descuento, un mal pase de Juan Salas obligó a la salida de Alan Sosa para evitar el gol de Almagro. Afortunadamente, logró ganar el duelo el guardameta local.
Facundo de la Vega fue amonestado en la visita tras una infracción sobre Augusto Picco en territorio local.
Casi llega la primera emoción del partido tras un gran giro de Facundo de la Vega y un pase preciso a Bustamante, que buscó cruzar su remate y la pelota se fue afuera del arco.
Un centro rasante de Cortés casi termina en gol de Patronato. Por ahora, sigue sin goles el encuentro.
Gran jugada colectiva de Almagro para abrir el partido. Un gran pase para el lateral Tolosa le permitió tirar un centro al corazón del área chica. Ahí estaba Orlando, que se sacó la mufa tras el penal errado. En 10 minutos, Almagro le gana a Patronato.
Patronato no encuentra el balón y sumó amonestados en pocos minutos: primero fue Santiago Piccioni y luego el chileno Brandon Cortés.
A los 20 minutos, Cortés encontró un rechace en el corazón del área grande y remató al arco, aunque su disparo se fue por arriba del travesaño.
Brian Negro fue amonestado en la visita luego de una dura infracción sobre Tomás Attis, que entró por Soldano para los últimos minutos del partido.
Patronato ganó metros y se metió en la zona de Almagro, que, por otra parte, se repliega y busca un contragolpe para definir el partido.
Patronato tuvo la chance del empate a los 44 minutos. Un pase largo de Franco Meritello fue a la cabeza de Attis, que dejó mano a mano a Reynaga. El delantero no tuvo suerte y remató al cuerpo del arquero.
No hubo suerte para Patronato, que dejó pasar una gran chance de alejarse de la zona de descenso definitivamente.
Formaciones confirmadas
Patronato: Alan Sosa; Juan Salas, Gabriel Díaz, Santiago Piccioni, Facundo Heredia; Gonzalo Salega, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Diego Armando Díaz.
Almagro: Emiliano González; Joaquín Flores, Santiago Chamorro, Brian Negro, Nicolás Tolosa; Jeremías Bustos, Julián Marchioni, Joel Orlando, Tobías Macies; Franco Bustamante y Facundo de la Vega.