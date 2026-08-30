Leonardo Ponzio debutó con una victoria en el banco de River: ganó 3-2 sobre Banfield

Luego de la dolorosa eliminación por la Copa Sudamericana en el Monumental ante Independiente Santa Fe, River logró imponerse 3-2 sobre Banfield.
River consiguió tomar algo de aire en el Torneo Clausura y sumó su segundo triunfo en el certamen. Este domingo por la tarde superó 3-2 a Banfield en el estadio Florencio Sola en el marco de la séptima fecha de la Zona B.
Los goles del elenco que dirige Leonardo Ponzio fueron hechos por Sebastián Driussi, Ángel Correa y Thiago Almada -de penal-, mientras que para el elenco anfitrión marcó un doblete el atacante Bruno Sepúlveda.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DE PARTIDO!
50 minutos ST: ¡Travesaño de River!
48 minutos ST: ¡Se salvó River!
Bruno Sepúlveda se encontró con la pelota en soledad dentro del área y definió para el 3-3, pero estaba en posición adelantada y su conversión no subió al marcador.
45 minutos ST: se jugan cinco más y buenas respuesta del Ruso Rodríguez
River intenta bajar el ritmo de partido ante un Banfield que no se rinde. Fausto Vera remató desde afuera del área y el arquero del Taladro logró despejar el balón.
42 minutos ST: modificaciones en River Plate
Lucas Martínez Quarta y Tobías Andrada se retiraron del campo para los ingreso de Lautaro Rivero y Mauro Arambarri.
38 MINUTOS ST: ¡GOL DE BANFIELD!
Bruno Sepúlveda se hizo el espacio en la frontal del área y sacó un potente disparo para convertir el 3-2.
¡DESCONTÓ EL TALADRO Y LE PUSO SUSPENSO AL FINAL! Sepúlveda se dio vuelta y sacó un infernal derechazo para marcar un golazo en el 2-3 de Banfield ante River. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/UbMZP3b1TF— SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026
37 minutos ST: ¡River se perdió el cuarto!
El Ruso Rodríguez le negó el tanto a Lucas Beltrán con una buena atajada y Ángel Correa desperdició la chance de volver a convertir en el rebote.
35 minutos ST: River maneja los tiempos del encuentro
Ante un Banfield que intenta acortar la distancia en el resultado, el Millonario impone las condiciones con la posesión de la pelota. Francisco Ortega ingresó en lugar de Marcos Acuña.
34 minutos ST: última modificación en Banfield
Federico Anselmo entró por Alexander Machado.
30 minutos ST: nuevos cambios en Banfield
Favio Álvarez y David Zalazar reemplazaron a Tomás Adoryan e Ignacio Pais.
28 minutos ST: buena respuesta de Beltrán
Nicolás Meriano ganó de cabeza tras un tiro de esquina y el arquero de River logró atrapar la pelota sin grandes dificultades.
24 MINUTOS ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Ángel Correa se repuso de un resbalón dentro del área y remató de forma rasante para colocar el 3-1 en el resultado.
¡OTRO GOLAZO PARA TRANQUILIZAR! Ángel Correa se cayó tras recibir el pase de Galván, se levantó y sacó un infernal latigazo para marcar el 3-1 de River ante Banfield. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/IQszW3d7Rk— SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026
18 MINUTOS ST: ¡GOL DE BANFIELD!
Luego de una notable atajada de Santiago Beltrán, Bruno Sepúlveda empujó la pelota debajo del arco para descontar el resultado y poner el 2-1.
DESCONTÓ EL TALADRO: Bruno Sepúlveda aprovechó el rebote de Santiago Beltrán y marcó el 1-2 del Taladro ante River. ¡Hay partido! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/91In7i1otm— SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026
15 minutos ST: lento trámite en el complemento
Banfield dio un paso hacia adelante e intenta generar asociaciones de juego con sus mediocampistas. River busca controlar el juego con la posesión de la pelota. Predominan las imprecisiones.
11 minutos ST: primeras modificaciones en Banfield
Federico Medina y Matías Hernández se marcharon para los ingresos de Lisandro Piñero y Bruno Sepúlveda.
8 minutos ST: River maneja el ritmo del partido
El equipo de Leo Ponzio controla el desarrollo del encuentro con la posesión de la pelota. Banfield intenta reaccionar con una presión alta.
1 minuto ST: ¡Se lo perdió Banfield!
Ignacio Pais capturó un rebote en el punto de penal y sacó un remate que se fue rozando el poste.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
River Plate se impone por 2-0 sobre Banfield con goles de Sebastián Driussi y Thiago Almada. Ninguno de los equipos realizó modificaciones.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
40 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!
La segunda fue la vencida para Thiago Almada. El volante cambió el palo, el Ruso Rodríguez volvió a adivinar, pero la pelota se metió dentro de los tres palos para el 2-0.
¡LLEGÓ EL PRIMER GOL DE THIAGO ALMADA EN RIVER! El Guayo logró vencer al Ruso Rodríguez, cruzó el derechazo y marcó el 2-0 del Millonario ante Banfield. ¡Aplausos de Leo Ponzio en el festejo! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/tiz7jdwLMg— SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026
38 MINUTOS: ¡SE REPITE EL PENAL!
Leandro Rey Hilfer recibió el llamado del VAR y cobró invasión dentro del área en el momento en el que Almada pateó.
37 MINUTOS: ¡ATAJÓ EL ARQUERO!
El Ruso Rodríguez adivinó la dirección del remate de Thiago Almada y mantiene el 1-0 en el resultado.
35 MINUTOS: ¡PENAL PARA RIVER!
Tomas Adoryan intentó despejar la pelota dentro del área, pero se llevó puesto a Thiago Almada. Leandro Rey Hilfer cobró infracción de forma inmediata.
32 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER!
El Millonario se puso en ventaja gracias a una gran definición de Sebastián Driussi, que marcó por segundo partido consecutivo.
¡¡GOLAZO TOTAL DE RIVER!! Ángel Correa metió una asistencia TOP y Sebastián Driussi definió con un volea infernal para marcar el 1-0 del equipo de Leo Ponzio ante Banfield. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/yMjjr5UyGd— SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026
23 minutos: ¡Se lo perdió Driussi!
El delantero de River quedó mano a mano y, cuando intentó definir por arriba del arquero, el Ruso Rodríguez logró sacarle el tiro.
21 minutos: ¡Palo de River Plate!
En una nueva combinación importante en la ofensiva, Thiago Almada sacó un disparo que pegó en el poste del arco de Banfield.
19 minutos: River domina el juego y generó otra aproximación importante
El Millonario impone las condiciones en el lapso del partido y, tras una gran combinación con Marcos Acuña, Ángel Correa tuvo la chance de abrir el marcador.
16 minutos: ¡Tapadón del Ruso Rodríguez!
Thiago Almada sacó un remate rasante desde la medialuna del área y el arquero de Banfield logró despejar la pelota.
9 minutos: primeras aproximaciones de Banfield
El Taladro busca exprimir el juego por las bandas y lanzar centros sobre el área de River. Predominan los ataques directos en el equipo de Pedro Troglio. El Millonario regaló la pelota en la salida en varias oportunidades.
5 minutos: River intenta monopolizar la posesión de la pelota
El Millonario intenta imponer las condiciones en el partido. Uno de los pocos cambios visibles en el armado de Ponzio radica en la ubicación de Thiago Almada, que está más centrado y cerca de Ángel Correa y Sebastián Driussi en el ataque.
2 minutos: ¡Avisó Thiago Almada!
El volante de River Plate ejecutó un tiro libre de largada distancia con un remate que se fue cerca del palo.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Banfield: Diego Rodríguez; Santiago López García, Renzo Malanca, Brandon Oviedo, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Federico Medina, Tomás Adoryan y Ignacio Pais; Alexander Machado y Nicolás Hernández.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Fausto Vera; Tomás Galván, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.