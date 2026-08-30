El Niño en Entre Ríos: anticipan más lluvias y temperaturas elevadas para los próximos tres meses

El Niño en Entre Ríos tendrá incidencia durante el comienzo de la primavera y podría favorecer un escenario con mayores precipitaciones durante los próximos meses. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su nuevo Pronóstico Climático Trimestral para septiembre, octubre y noviembre de 2026 y ubicó a la provincia dentro de una amplia región con probabilidades de registrar lluvias normales o superiores a las habituales.

El informe, elaborado a partir del consenso de especialistas de diferentes instituciones, estableció las tendencias de temperatura y precipitaciones para el trimestre que abarcará el último tramo del invierno y buena parte de la primavera meteorológica. Entre Ríos quedó comprendida dentro del denominado sur del Litoral, donde las perspectivas muestran cambios respecto de los períodos caracterizados por un mayor déficit hídrico.

Uno de los elementos determinantes para los próximos meses será la consolidación de la fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Esta situación favorece una mayor disponibilidad de humedad y modifica el comportamiento de las precipitaciones en diferentes sectores del territorio argentino, particularmente en el Litoral.

Qué pasará con las lluvias en Entre Ríos

Para el sur del Litoral, donde está comprendida Entre Ríos, el pronóstico trimestral indicó una mayor probabilidad de que las precipitaciones se ubiquen dentro de las categorías normal o superior a la normal durante septiembre, octubre y noviembre. La tendencia también alcanza a sectores del centro-este y de la Región Pampeana.

De acuerdo con el mapa difundido, en esta franja del territorio nacional existe una probabilidad de hasta el 45% de que las precipitaciones terminen ubicándose por encima de los valores normales para la época. De esta manera, la primavera podría presentar una recuperación del régimen de lluvias respecto de períodos anteriores.

La señal resulta todavía más marcada hacia el norte del Litoral y el noreste argentino. Corrientes, Misiones, el norte de Santa Fe y Formosa aparecen entre las regiones con mayores probabilidades de registrar acumulados superiores a los habituales durante el trimestre.

Cómo estarán las temperaturas durante la primavera

El panorama térmico también muestra una señal particular para Entre Ríos. El pronóstico del SMN ubicó al Litoral dentro de una extensa región donde las temperaturas medias tendrán mayores posibilidades de mantenerse entre valores normales y superiores a los normales.

Esto no significa que todos los días de septiembre, octubre y noviembre tendrán temperaturas elevadas. La perspectiva climática trimestral establece el comportamiento promedio esperado durante los tres meses y no permite anticipar episodios meteorológicos específicos.

Por ese motivo, durante el período todavía podrían producirse jornadas frescas, irrupciones de aire frío o cambios bruscos de temperatura. Del mismo modo, la tendencia de precipitaciones por encima de los valores habituales no implica que las lluvias serán constantes durante todo el trimestre.

El Niño marcará el escenario de los próximos meses

El escenario proyectado se produce mientras se consolida la fase cálida de El Niño. Este fenómeno climático tiene especial relevancia para el Litoral argentino debido a su relación con cambios en el régimen de precipitaciones y una mayor frecuencia de períodos húmedos bajo determinadas condiciones atmosféricas.

Para Entre Ríos, la combinación entre El Niño y el comienzo de la primavera será uno de los factores que deberán seguirse durante los próximos meses. La provincia se encuentra dentro de una región donde el pronóstico estacional muestra una señal hacia mayores precipitaciones, mientras las temperaturas también podrían superar los parámetros históricos.

Sin embargo, el pronóstico trimestral no determina cuántos milímetros caerán en una determinada localidad ni permite establecer cuándo ocurrirán las lluvias. Se trata de una herramienta que expresa probabilidades respecto de los valores climatológicos habituales y permite conocer cuál es el escenario considerado más probable para un período determinado.