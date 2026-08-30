Entre Ríos fortalece la conservación de sus Monumentos Naturales junto a la Fundación Temaikén

El cardenal amarillo, uno de los principales objetivos

Entre Ríos fortalece la conservación de sus Monumentos Naturales a través de nuevas estrategias de trabajo articulado con la Fundación Temaikén, destinadas a mejorar el rescate, rehabilitación, seguimiento y eventual reintroducción de especies protegidas. Equipos técnicos de la Dirección de Áreas Protegidas participaron de una jornada de intercambio realizada en Buenos Aires.

La actividad estuvo orientada al abordaje integral de las especies protegidas presentes en territorio entrerriano, con especial atención sobre aquellas cuya conservación se encuentra amenazada.

Durante el encuentro, los profesionales provinciales recorrieron los centros operacionales de Temaikén y analizaron las metodologías utilizadas por la institución desde el momento en que recibe un ejemplar rescatado hasta la eventual posibilidad de devolverlo a su ambiente natural.

Cómo trabajan con los animales rescatados

Los técnicos conocieron los protocolos aplicados para la recepción de ejemplares, rehabilitación física y bienestar animal, además de los procedimientos que deben cumplirse antes de determinar una posible reintroducción.

También se realizaron prácticas vinculadas con el anillado de aves, una herramienta utilizada para la identificación y seguimiento de los ejemplares.

Otro de los aspectos evaluados fueron los dispositivos utilizados para trasladar animales, que deben adaptarse a las características y exigencias biológicas particulares de cada especie.

El cardenal amarillo, uno de los principales objetivos

Uno de los ejes centrales del trabajo estuvo puesto en el cardenal amarillo, una especie categorizada en peligro de extinción y cuya protección requiere de diferentes acciones coordinadas.

Los ejemplares decomisados o rescatados durante procedimientos realizados en Entre Ríos pueden ser derivados a las instalaciones de Fundación Temaikén.

Una vez allí, los especialistas llevan adelante estudios genéticos y análisis sanitarios destinados a obtener información fundamental sobre cada individuo antes de evaluar su eventual regreso al ambiente natural.

Estudios para determinar dónde deben ser liberados

Los análisis permiten establecer la procedencia de los cardenales amarillos y contar con mayores elementos para determinar cuáles son los sitios más adecuados para una futura liberación.

La trazabilidad adquiere especial importancia en este proceso, debido a que no se trata solamente de recuperar físicamente al animal, sino de establecer su origen y evaluar las condiciones necesarias para su reinserción.

El esquema apunta así a que las decisiones sobre el destino de cada ejemplar estén respaldadas por información científica y sanitaria.

Ciervo de los pantanos y aguará guazú

La jornada no estuvo limitada al cardenal amarillo. La agenda incluyó además líneas de trabajo relacionadas con otras especies autóctonas de especial relevancia para la biodiversidad entrerriana.

Entre ellas fueron considerados el ciervo de los pantanos y el aguará guazú, especies cuya presencia requiere políticas específicas de conservación y protección.

La provincia busca consolidar mecanismos que permitan actuar de manera coordinada ante rescates, decomisos u otras situaciones que involucren fauna protegida.

Qué establece la legislación entrerriana

El director de Áreas Protegidas de Entre Ríos, Pablo Aceñolaza, explicó el marco normativo bajo el cual se desarrollan las políticas de conservación.

“Los Monumentos Naturales se amparan bajo la Ley Provincial Nº 10.479 del Sistema de Áreas Protegidas. A su vez, cada especie protegida, como el ciervo de los pantanos, el tordo amarillo, el cardenal amarillo o la palmera yatay; cuenta con su propio proceso e instrumento legal de designación individual”, detalló.

El funcionario indicó además que el conjunto de normas relacionadas con esta política se encuentra disponible para consulta pública dentro de la sección específica de la Secretaría de Ambiente provincial.

Una alianza entre el Estado y organizaciones científicas

Desde la Dirección de Áreas Protegidas destacaron especialmente el intercambio de experiencias con los profesionales de Fundación Temaikén.

“Destaco la predisposición de los equipos de la Fundación Temaikén para compartir conocimientos y metodologías de trabajo; ratificando la importancia de sostener alianzas técnico-científicas entre el sector público y organizaciones de la sociedad civil para garantizar la preservación del patrimonio natural de la provincia”, expresó Aceñolaza.

El objetivo es aprovechar la experiencia técnica y científica disponible para mejorar la respuesta ante situaciones que involucren ejemplares de especies protegidas.

Entre Ríos actualiza sus protocolos de conservación

La articulación forma parte de un proceso más amplio de actualización normativa impulsado por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos.

La iniciativa pretende perfeccionar la gestión de la fauna y flora autóctona, especialmente en aquellos territorios y con aquellas especies que cuentan con pautas específicas de conservación o protección.

Dentro de ese proceso se trabaja en la elaboración y consolidación de protocolos institucionales que establezcan cómo debe actuar el Estado desde el momento en que toma intervención ante un ejemplar protegido.

Registro, trazabilidad y destino de cada ejemplar

Uno de los objetivos es definir procedimientos comunes para el registro, identificación, trazabilidad y determinación del destino de los animales o plantas pertenecientes a especies declaradas Monumentos Naturales de Entre Ríos.

La intención es que cada intervención pueda documentarse y seguirse durante las diferentes etapas, desde el rescate o decomiso hasta una eventual rehabilitación y liberación.

Con el intercambio realizado junto a Fundación Temaikén, la provincia busca fortalecer esas herramientas y avanzar hacia un esquema que combine legislación, conocimiento científico y protocolos de actuación para preservar especies amenazadas y proteger el patrimonio natural entrerriano.