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Sociedad Una historia de esfuerzo e inclusión

Ejemplo de superación: es hipoacúsico y obtuvo su segundo título universitario en un año

Sebastián Solari obtuvo su segundo título en un año. El joven gualeguaychuense, hipoacúsico oralizado y profesor de Historia, se recibió de Técnico Universitario en Gestión e Innovación Pública en la UNER. “Ha sido un esfuerzo inmenso y mucha superación”, expresó.

30 de Agosto de 2026
Sebastián Solari
Sebastián Solari Foto: Radio Máxima

Sebastián Solari obtuvo su segundo título en un año. El joven gualeguaychuense, hipoacúsico oralizado y profesor de Historia, se recibió de Técnico Universitario en Gestión e Innovación Pública en la UNER. “Ha sido un esfuerzo inmenso y mucha superación”, expresó.

Sebastián Solari obtuvo su segundo título en un año y volvió a convertir su historia académica en un ejemplo de esfuerzo y superación. El joven de Gualeguaychú, de 26 años e hipoacúsico oralizado, se recibió este viernes de Técnico Universitario en Gestión e Innovación Pública en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

 

Solari obtuvo una calificación de 9 y formó parte de la primera cohorte de la carrera. De acuerdo con la información difundida por Radio Máxima, sería además la primera persona hipoacúsica en obtener este título en Entre Ríos dentro de la UNER.

 

El nuevo logro llegó apenas un año después de otro momento trascendental en su trayectoria: en 2025 se convirtió en el primer profesor de Historia hipoacúsico del país. Ahora sumó una segunda formación y continúa estudiando para ampliar todavía más su recorrido profesional.

 

“Ha sido un esfuerzo inmenso y mucha superación”

 

“La verdad que en lo personal ha sido un esfuerzo inmenso y mucha superación, ya que vengo estudiado desde que tengo 18 años...”, expresó Sebastián al medio MÁXIMA después de concretar el nuevo objetivo.

 

Su trayectoria estuvo atravesada por desafíos adicionales vinculados con su hipoacusia. Solari es hipoacúsico oralizado y aprendió a leer los labios para poder seguir las explicaciones durante las clases en aulas integradas mayoritariamente por estudiantes oyentes.

 

De esta manera, debió desarrollar estrategias propias para avanzar dentro de un sistema educativo que no siempre contó con herramientas específicamente diseñadas para garantizar la inclusión de personas hipoacúsicas.

Sebasti&aacute;n Solari (archivo Radio M&aacute;xima)
Sebastián Solari (archivo Radio Máxima)

Aprendió a leer los labios para seguir las clases

 

La lectura labial se convirtió en una herramienta fundamental durante su formación. A partir de ella pudo acompañar las explicaciones de los docentes y desenvolverse académicamente pese a las barreras comunicacionales que se presentaban.

 

Su primera gran meta profesional estuvo relacionada con una vocación que lo acompañó durante años: convertirse en profesor de Historia. Para conseguirlo se formó en el Instituto de Profesorado Sedes Sapientiae.

 

Durante esa etapa contó con un fuerte acompañamiento de sus padres y de la comunidad educativa, un respaldo que resultó importante para avanzar en sus estudios y superar las dificultades que aparecieron durante el recorrido.

 

De profesor de Historia a un nuevo título en la UNER

 

En 2025 llegó uno de los momentos más importantes para Sebastián al recibirse de profesor de Historia. Su historia adquirió trascendencia porque se convirtió, según la información difundida entonces, en el primer profesor hipoacúsico de esa disciplina en Argentina.

 

El logro académico comenzó rápidamente a trasladarse al ámbito profesional. Recientemente tuvo la oportunidad de brindar sus primeras clases como profesor de Historia, concretando así uno de los objetivos por los cuales había trabajado desde el inicio de su formación.

 

Pero Sebastián decidió continuar estudiando. Paralelamente avanzó con la Tecnicatura Universitaria en Gestión e Innovación Pública de la UNER, carrera en la que este viernes logró finalmente obtener su título.

Sebasti&aacute;n Solari al recibirse como Profesor de Historia (archivo)
Sebastián Solari al recibirse como Profesor de Historia (archivo)

Un 9 para cerrar una nueva etapa

 

El joven gualeguaychuense completó su formación con una calificación de 9 y pasó a integrar la primera promoción de la carrera.

 

El resultado representa su segundo título académico conseguido en apenas un año y amplía sus posibilidades profesionales hacia un área diferente de aquella en la que comenzó su formación.

 

Su recorrido, sin embargo, todavía continúa. Además de ser profesor de Historia y Técnico Universitario en Gestión e Innovación Pública, actualmente estudia otra carrera universitaria.

 

Sebastián ya va por su próxima carrera

 

Solari cursa la Licenciatura en Tecnología Educativa en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y ya cuenta con diferentes materias aprobadas.

 

El objetivo es continuar avanzando en el plan de estudios hasta llegar a la instancia de elaboración de la futura tesina, con la intención de incorporar nuevas herramientas vinculadas con educación y tecnología.

 

De esta manera, desde que comenzó a estudiar a los 18 años, Sebastián construyó un recorrido marcado por la continuidad académica, la adaptación y la búsqueda permanente de nuevos desafíos.

Temas:

Sebastián Solari Gualeguaychú hipoacusia hipoacúsico Uner Gestión e Innovación Pública
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