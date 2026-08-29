Tiene 14 años, vive en el campo y construyó un tractor con piezas recuperadas tras un tornado

En un galpón rural de San Ambrosio, cerca de Río Cuarto, Thiago Príncipe encontró en la mecánica una forma de aprender, crear y transformar materiales que otros ya no utilizaban. Tiene 14 años y construyó su propio tractor con piezas recuperadas en el campo, muchas de ellas luego del paso de un tornado por la zona.

El adolescente cursa sus estudios en el Colegio Salesiano Don Ambrosio y, al regresar a su casa, suele dirigirse al taller familiar para continuar con sus proyectos. Allí creció rodeado de motores, herramientas y maquinaria agrícola, en una familia vinculada a la actividad agropecuaria.

Su padre, Hugo Príncipe, recordó los primeros pasos de Thiago en la mecánica. “A los 11 años arregló su primer motor y después logró armar una camionetita que tenía una forma rara, pero andaba”, contó.

La creatividad del joven también se refleja en la manera en que consigue los materiales para sus proyectos. Buena parte de las piezas que utiliza son elementos recuperados y reutilizados.

“Va construyendo con lo que encuentra; va recuperando y arma con lo que tiene”, explicó Hugo.

Un tractor construido con materiales recuperados

El proyecto que ahora llamó la atención fue el tractor que Thiago construyó en el taller familiar. Para hacerlo recurrió a piezas disponibles y a elementos que habían quedado dañados o dispersos después de un tornado que afectó la zona.

La reutilización de materiales se convirtió en una característica de sus trabajos. En lugar de partir siempre de piezas nuevas, el adolescente busca soluciones con aquello que tiene a mano y adapta componentes para conseguir que sus máquinas funcionen.

Su pasión por las herramientas también quedó reflejada en una particular elección para el Día del Niño. “Pidió un juego de llaves para seguir trabajando”, contó su padre.

Su primer karting lo construyó a los 9 años

El tractor no fue el primer proyecto de Thiago. En 2022, cuando tenía apenas nueve años, construyó un karting durante sus vacaciones utilizando materiales disponibles en el taller familiar.

Cuando le preguntaron cómo había surgido aquella idea, respondió con la naturalidad propia de un niño: “Estaba aburrido y me puse a hacerlo”.

Desde pequeño aprendió a utilizar herramientas bajo la supervisión de su familia. Su hermano Lucas fue quien le enseñó a soldar y lo acompañó en sus primeros

trabajos mecánicos.

Una pasión compartida con su familia

La historia de Thiago también está vinculada a la de su hermano Joel Príncipe, reconocido por sus desarrollos tecnológicos aplicados al agro y apodado por

muchos como el “Da Vinci cordobés”.

Mientras Joel orientó su creatividad hacia la innovación tecnológica para el sector agropecuario, Thiago desarrolla sus propios proyectos desde el taller familiar y con una fuerte impronta artesanal.

Sus padres destacan especialmente el esfuerzo y la autonomía con los que encara cada trabajo. “Nos sacamos el sombrero ante él. Nos da mucho orgullo”, expresó Hugo.

El adolescente también disfruta compartir tiempo con trabajadores rurales, conocer el funcionamiento de las máquinas y participar de las tareas vinculadas al campo.

Para su familia, su historia también demuestra las oportunidades que existen en el interior productivo. “En el campo hay trabajo, hay posibilidades”, sostuvo Hugo.