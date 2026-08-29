El mensaje de la Selección argentina para Las Leonas tras conquistar su tercer Mundial

El mensaje de la Selección argentina para Las Leonas.

La Selección argentina felicitó a Las Leonas luego de que el equipo nacional de hockey se consagrara campeón del mundo por tercera vez en su historia. El conjunto dirigido por Fernando Ferrara superó a Países Bajos en los penales australianos, después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

La consagración provocó una fuerte repercusión entre los hinchas argentinos y rápidamente llegaron las felicitaciones desde diferentes ámbitos del deporte. Entre ellas apareció el mensaje publicado por la cuenta oficial de la Selección argentina de fútbol.

“Felicitaciones, Leonas, cuerpo técnico y staff por haber logrado la tercera. ¡Son un gran orgullo para nuestro país!“, expresaron desde la Selección, acompañando el mensaje con estrellas y banderas argentinas.

La referencia especial a “la tercera”

La publicación tuvo una clara referencia a la historia reciente de la Selección argentina de fútbol, que también alcanzó su tercera estrella mundialista luego de conquistar la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La frase utilizada generó numerosas reacciones. Los hinchas se sumaron a las felicitaciones y destacaron el logro conseguido por el seleccionado femenino de hockey frente a uno de sus grandes rivales internacionales.

Las Leonas celebraron la conquista al grito de “dale campeón” y protagonizaron un festejo cargado de emoción luego de imponerse en la definición por penales australianos.

Tres títulos mundiales ante Países Bajos

Una particularidad atraviesa las tres consagraciones mundialistas de Las Leonas: todas fueron obtenidas ante Países Bajos.

La primera llegó en Perth, Australia, en 2002. En aquella oportunidad, Argentina y Países Bajos también empataron 1-1 y Las Leonas consiguieron el título mediante una definición por penales, en la que se impusieron 4-3.

El segundo campeonato fue en Rosario, en 2010, cuando el seleccionado argentino aprovechó la localía y derrotó 3-1 a las neerlandesas. Ahora, el equipo conducido por Fernando Ferrara volvió a superar al mismo rival para alcanzar su tercera corona y sumar otra página histórica para el deporte argentino.