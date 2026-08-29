La historia de Cristina Cosentino, la heroína de Las Leonas que fue clave para el título mundial

Cristina Cosentino fue la heroína de Las Leonas en la final del Mundial de Hockey al contener tres penales australianos frente a Países Bajos. Su actuación resultó determinante para el triunfo argentino por 3-1 en la definición, después del empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

La arquera tuvo intervenciones importantes durante el encuentro para mantener al seleccionado en partido cuando estaba en desventaja. Luego, durante la serie desde los 23 metros, volvió a demostrar su capacidad para responder en los momentos de máxima tensión.

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Cuando Sofía Cairó convirtió el penal que aseguró el campeonato, las jugadoras argentinas corrieron hacia Cosentino para iniciar el festejo. La arquera quedó en el centro de los abrazos luego de una actuación que coronó un Mundial sobresaliente.

La emoción después del título mundial

Tras la consagración, Cosentino destacó el trabajo realizado por sus compañeras y reconoció que había observado previamente las ejecuciones de las jugadoras neerlandesas.

“Muy feliz, me pone feliz por las chicas”, expresó durante la transmisión oficial, todavía dentro del campo de juego y luego de recibir el abrazo de todo el plantel.

La China Cosentino reveló que antes de la final "había visto los penales, pero no en detalle" y que en el momento lo siente. 🎙️ ESPN pic.twitter.com/FaKwDpjJ3k — TyC Sports (@TyCSports) August 29, 2026

Sobre la preparación para los penales, añadió: “Un poco estudiamos los penales; los había visto, pero los siento en el momento. Lo vi, pero no con tantos detalles”.

Quién es Cristina Cosentino

Conocida como la “China” o “Cris”, Cristina Cosentino nació el 22 de diciembre de 1997 en Buenos Aires y tiene 28 años. Mide 1,78 metros, utiliza la camiseta número 13 y juega en Banco Nación.

La arquera comenzó su trayectoria deportiva a los ocho años en Belgrano Athletic Club. En sus primeros pasos se desempeñó como delantera, pero posteriormente se ubicó bajo los tres palos y encontró la posición que marcaría su carrera.

En 2016 pasó a Banco Nación y dos años más tarde recibió su primera convocatoria al seleccionado argentino mayor. Desde entonces, construyó una reputación vinculada especialmente con sus actuaciones en partidos decisivos y definiciones por penales australianos

Sus primeros títulos con Argentina

La historia de Cosentino con los seleccionados nacionales comenzó mucho antes de su llegada a Las Leonas. En 2014 obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud disputados en Nankín.

Dos años más tarde se consagró campeona del mundo junior con Argentina. En aquella final, el rival también fue Países Bajos, el mismo seleccionado al que enfrentó una década después para conseguir el título con el equipo mayor.

La arquera continuó creciendo dentro del hockey argentino hasta convertirse en la sucesora de Belén Succi, una de las grandes referentes históricas del arco de Las Leonas.

La recordada definición en París 2024

Una de sus actuaciones más importantes se produjo durante los Juegos Olímpicos de París 2024. En los cuartos de final contra Alemania, Argentina igualó 1-1 y debió definir la clasificación mediante penales australianos.

Cosentino contuvo dos ejecuciones y forzó otro remate desviado. Las Leonas ganaron la serie por 2-0 y avanzaron a las semifinales del torneo olímpico.

Aquella actuación confirmó su capacidad para afrontar definiciones bajo presión. La arquera disputaba sus primeros Juegos Olímpicos y se convirtió en una de las figuras de la campaña argentina.

Otra actuación clave por una medalla

Cosentino volvió a ser protagonista en el partido por el tercer puesto de París 2024. Argentina empató 2-2 con Bélgica y la medalla de bronce debió resolverse nuevamente en los penales.

Las Leonas se impusieron 3-1 y subieron al podio olímpico. La “China” cerró así su primera participación en los Juegos con una medalla y dos actuaciones decisivas desde los 23 metros.

La arquera recordó posteriormente aquella conquista como un desahogo después de la derrota sufrida en semifinales. El plantel logró recuperarse y cerrar el torneo con una nueva medalla para el hockey argentino.

Un camino de títulos con Las Leonas

Durante 2025, Cosentino sumó otro logro con la selección al conquistar la Copa Panamericana. Argentina venció 3-0 a Estados Unidos en la definición del certamen.

Su rendimiento le permitió consolidarse como una pieza central del equipo dirigido por Fernando Ferrara y llegar al Mundial 2026 como una de las referentes del plantel.

A lo largo de la competencia disputada en Países Bajos y Bélgica, la arquera respondió cada vez que fue exigida. Su seguridad sostuvo al equipo durante partidos cerrados y permitió que Las Leonas mantuvieran sus posibilidades de avanzar.

Decisiva antes de la final

En la semifinal contra Australia, Cosentino mantuvo su arco invicto durante un encuentro de máxima paridad. Argentina ganó 1-0 con un gol de Julieta Jankunas en el último cuarto.

La arquera intervino en momentos importantes para impedir el empate australiano y garantizar el regreso del seleccionado nacional a una final mundialista.

Ante Países Bajos volvió a responder. El equipo local abrió el marcador mediante un córner corto de Yibbi Jansen, pero Cosentino evitó que la diferencia aumentara y mantuvo a Las Leonas dentro del partido.

Tres atajadas para conquistar el mundo

Argentina alcanzó el empate con un gol de María José Granatto cuando faltaban seis minutos. La igualdad llevó la definición a los penales australianos, el escenario en el que Cosentino volvió a desplegar su especialidad.

La arquera contuvo tres remates de Países Bajos y abrió el camino para el triunfo por 3-1. La precisión de las ejecutantes argentinas completó una serie que terminó con la tercera Copa del Mundo para Las Leonas.

La consagración se sumó a los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010. Detrás de la nueva estrella quedó la imagen de Cosentino, arrodillada en el campo de juego y rodeada por sus compañeras después de convertirse, una vez más, en la heroína argentina.