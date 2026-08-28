Boca venció a Lanús con un gol agónico de Belmonte y se metió en zona de Libertadores

Boca venció a Lanús por 1-0 en La Bombonera con un gol de Tomás Belmonte en el último minuto de descuento. El tanto fue confirmado por el VAR y el Xeneize sumó tres puntos clave en el Clausura, además de alcanzar el tercer puesto de la tabla anual.
Boca venció a Lanús por 1-0 este viernes en La Bombonera, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, gracias a un gol agónico de Tomás Belmonte en el tercer y último minuto de descuento. El mediocampista, surgido e identificado con el Granate, definió por encima de Nahuel Losada para desatar el festejo del público local.
El tanto llegó después de una acción que pudo terminar en gol para Lanús. Allan Wlk tuvo una oportunidad dentro del área, pero Álvaro Montero respondió y permitió el inicio de un rápido contraataque. Santiago Ascacibar encontró el espacio en la defensa visitante y habilitó a Belmonte, quien quedó mano a mano y resolvió con una definición por encima del arquero.
La jugada fue revisada por el VAR y posteriormente convalidada, lo que provocó un nuevo festejo en La Bombonera. El resultado permitió que el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena alcanzara los 10 puntos y quedara octavo en la Zona A. Además, Boca se ubicó tercero en la tabla anual y en puestos de clasificación para la próxima Copa Libertadores.
Lanús estuvo cerca desde el comienzo
El partido comenzó con una clara oportunidad para el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino. Apenas transcurría el primer minuto cuando un córner cayó sobre el área chica y Felipe Peña Biafore conectó de cabeza. El remate se estrelló contra el travesaño y evitó la apertura del marcador.
Lanús continuó generando peligro y, a los 14 minutos, Dylan Aquino avanzó por el sector izquierdo, enganchó hacia el centro y sacó un derechazo que pasó por encima del travesaño. Dos minutos después, el propio mediocampista volvió a ingresar al área entre dos rivales y buscó colocar la pelota contra el segundo palo, aunque su remate salió desviado.
Boca tardó en encontrar espacios y recién a los 20 minutos consiguió su primera aproximación importante. Leonel Flores avanzó desde la derecha hacia el centro y remató de zurda. La pelota se desvió en un rival y terminó afuera.
Boca emparejó el desarrollo antes del descanso
Tres minutos después, el equipo local volvió a acercarse. Un centro enviado desde la izquierda encontró a Alan Velasco, quien cabeceó de pique al suelo hacia el segundo palo, pero la pelota terminó pasando junto al poste izquierdo defendido por Nahuel Losada.
El Granate había mostrado mayor claridad durante el comienzo, principalmente a partir del manejo de la pelota. Sin embargo, Boca consiguió emparejar progresivamente el desarrollo, aunque encontró dificultades para generar movimientos entre líneas que pudieran romper el orden defensivo visitante.
A los 44 minutos, Velasco ejecutó un tiro libre desde las inmediaciones del área grande e intentó colocar la pelota contra el segundo palo, pero el remate tomó efecto hacia afuera. Ya en tiempo cumplido, Franco Watson recibió libre en la medialuna y sacó un disparo que rozó el poste izquierdo de Álvaro Montero.
Los cambios le dieron otra dinámica al Xeneize
El segundo tiempo volvió a comenzar con Lanús generando una oportunidad. A los 14 minutos, Peña Biafore recibió dentro del área y sacó un remate bajo que no tuvo suficiente potencia y terminó controlado sin inconvenientes por Montero.
El desarrollo comenzó a cambiar con los ingresos de Leandro Paredes y Sebastián Villa. El colombiano generó una de las oportunidades más peligrosas a los 21 minutos, cuando sacó un remate bombeado desde el sector izquierdo del área que Losada alcanzó a despejar por encima del travesaño.
Tres minutos después, Lanús respondió mediante una nueva aparición de Peña Biafore. Lucas Besozzi desbordó y envió un centro hacia el segundo palo, pero la pelota le quedó algo atrás al mediocampista y su cabezazo terminó por encima del arco.
Un final con oportunidades para ambos
Boca utilizó una fórmula similar a los 26 minutos. Villa envió un centro y Flores ganó de cabeza, aunque tampoco consiguió direccionar su remate y la pelota pasó por encima del arco defendido por Losada.
El encuentro entró posteriormente en un tramo de menor intensidad ofensiva, con dificultades para ambos conjuntos a la hora de pisar el área contraria. Sin embargo, a los 44 minutos Kevin Zenón sorprendió con una volea desde el borde del área que salió apenas desviada junto al primer palo.
La oportunidad más clara antes del gol estuvo del otro lado. En el primer minuto agregado, Besozzi volvió a desequilibrar por izquierda y lanzó un centro hacia atrás que encontró a Allan Wlk. El delantero remató de primera, pero Montero consiguió evitar el tanto que hubiera significado la victoria visitante.
De una atajada de Montero al gol de Belmonte
La intervención del arquero se convirtió inmediatamente en el punto de partida de la acción decisiva. Boca salió rápidamente de contraataque y encontró espacios ante una defensa de Lanús que había quedado adelantada buscando el gol.
Ascacibar condujo la transición y detectó el espacio para habilitar a Belmonte. El mediocampista quedó frente a Losada y, ante la salida del arquero, picó la pelota para establecer el 1-0 cuando transcurría el tercer y último minuto de descuento.
El festejo tuvo algunos segundos de suspenso por la revisión del VAR. Finalmente, el tanto fue confirmado y Boca consiguió una victoria agónica ante un rival con el que Belmonte mantiene una fuerte identificación por haber surgido de sus divisiones inferiores.
Cómo quedaron Boca y Lanús en el Clausura
Con el triunfo, Boca alcanzó los 10 puntos y quedó ubicado en el octavo puesto de la Zona A del Torneo Clausura. Lanús, por su parte, permaneció con siete unidades y se posicionó undécimo dentro del mismo grupo.
Los tres puntos también tuvieron relevancia para las aspiraciones internacionales del Xeneize. El equipo de Arruabarrena escaló hasta el tercer lugar de la tabla anual y quedó en zona de clasificación para la próxima edición de la Copa Libertadores.
En la próxima fecha, Boca visitará a Gimnasia de Mendoza el sábado 5 de septiembre desde las 16:30. Lanús buscará recuperarse como local ante Defensa y Justicia, el domingo 6 a partir de las 17. Tras un encuentro equilibrado y con situaciones para ambos equipos, Boca venció a Lanús sobre la hora y volvió a alimentar sus expectativas tanto en el Clausura como en la lucha por regresar a la Libertadores.