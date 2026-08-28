Cómo estará el fin de semana: cuándo llegan las tormentas y qué pasará con la temperatura en Entre Ríos

El pronóstico del tiempo anticipó un fin de semana con abundante nubosidad y condiciones que tenderán a desmejorar hacia el domingo en Paraná. De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado se presentará mayormente nublado, mientras que para el cierre del domingo se prevé una probabilidad de entre 10% y 40% de tormentas.

Tras una jornada de viernes en la que la temperatura máxima alcanzó los 20 grados, el organismo nacional pronosticó para el sábado 29 una mínima de 11 grados y una máxima de 19 grados. Durante la madrugada el cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura se ubicará en torno a los 16 grados.

Para la mañana del sábado, el SMN estimó una temperatura de 11 grados, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%. El viento se mantendrá moderado, con velocidades previstas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Un sábado dominado por las nubes

Durante la tarde del sábado, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 19 grados, aunque el cielo continuará mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones seguirá siendo baja, entre 0% y 10%, por lo que no se anticiparon fenómenos significativos para ese tramo de la jornada.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 15 grados y las condiciones se mantendrán mayormente nubladas. En ese período no se previeron precipitaciones, aunque uno de los aspectos destacados será la presencia del viento.

Según el pronóstico oficial, durante la noche del sábado se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. De esta manera, el viento podría adquirir mayor intensidad hacia el cierre de la jornada, luego de permanecer entre los 13 y 22 kilómetros por hora durante buena parte del día.

Domingo con cambios y posibilidad de tormentas

El domingo 30 comenzará con condiciones similares a las del sábado. El SMN anticipó una temperatura mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 18 grados, en una jornada que presentará variaciones en el estado del cielo y un aumento de la inestabilidad hacia las últimas horas.

Durante la madrugada, la temperatura rondará los 11 grados, con cielo mayormente nublado y sin probabilidades de precipitaciones. El viento será leve, con velocidades previstas de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

En horas de la mañana se espera una temperatura de 14 grados y el cielo se presentará parcialmente nublado. Tampoco se anticiparon precipitaciones para ese período, aunque el viento aumentará su intensidad y alcanzará velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

La inestabilidad llegará hacia la noche

Durante la tarde del domingo, la temperatura alcanzará los 18 grados y el cielo permanecerá parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre 0% y 10%, por lo que la mayor inestabilidad quedará concentrada hacia el final de la jornada.

El cambio más significativo llegará durante la noche. Para ese momento, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó tormentas y estableció una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura se ubicará alrededor de los 15 grados, mientras que el viento soplará a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

De esta forma, quienes tengan actividades previstas durante el fin de semana deberán tener en cuenta que las condiciones más favorables se concentrarán entre el sábado y buena parte del domingo. El escenario podría cambiar durante las últimas horas del domingo con la llegada de las tormentas.

Cómo seguirá el tiempo durante la próxima semana

Luego del período de inestabilidad previsto para el domingo por la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar desde el lunes 31. El organismo nacional anticipó para esa jornada una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 21 grados.

Durante la primera mitad del lunes se espera cielo algo nublado y una temperatura cercana a los 12 grados. Para la tarde y la noche, la temperatura alcanzará los 21 grados y la probabilidad de precipitaciones permanecerá entre 0% y 10%.

El martes 1º de septiembre se mantendrán las condiciones estables, con una mínima prevista de 10 grados y una máxima de 21 grados. No se pronosticaron lluvias y se esperan períodos con cielo parcialmente nublado y otros con menor presencia de nubosidad.

Sol y temperaturas agradables

La tendencia de estabilidad continuará durante el miércoles 2 de septiembre. Según el pronóstico extendido, la temperatura mínima se ubicará en 11 grados y la máxima llegará nuevamente a los 21 grados.