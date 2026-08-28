Prepagas aumentan hasta 3,1% en septiembre: cuánto sube cada empresa

Las prepagas aumentarán hasta 3,1% en septiembre, luego de que las principales empresas de medicina privada oficializaran los ajustes que aplicarán sobre las cuotas de sus afiliados. Los incrementos partirán del 1,9% y variarán según la compañía y el plan contratado.

El aumento más elevado informado corresponde a Swiss Medical, que aplicará una actualización del 3,11%, de acuerdo con lo comunicado a la Superintendencia de Servicios de Salud. Omint, por su parte, incrementará sus planes un 2,9%.

En el caso de Osde, los ajustes oscilarán entre el 1,9% y el 2,3%. De esta manera, dentro de una misma empresa el porcentaje final dependerá de las características del plan de cobertura contratado por cada afiliado.

Cuánto aumentará cada prepaga en septiembre

Galeno aplicará incrementos que se ubicarán entre el 2,3% y el 2,8%. A su vez, el Hospital Alemán actualizará sus cuotas un 2,36%, mientras que el Hospital Italiano implementará una suba del 2,1%.

Así, los incrementos informados para septiembre serán:

Swiss Medical: 3,11%.

Omint: 2,9%.

Galeno: entre 2,3% y 2,8%.

Hospital Alemán: 2,36%.

Osde: entre 1,9% y 2,3%.

Hospital Italiano: 2,1%.

Con estas actualizaciones, las empresas de medicina prepaga mantendrán una evolución de precios que, en promedio, se encuentra por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado durante 2026.

Las cuotas acumulan subas de hasta 21%

Desde enero, las cuotas de las prepagas acumulan aumentos de entre 20% y 21%, mientras que la inflación acumulada se ubicó en 19,3%. La diferencia alcanza así aproximadamente 1,7 puntos porcentuales en los casos de mayores incrementos.

Sin embargo, las cuotas no avanzaron por encima del nivel general de precios durante todos los meses. La diferencia se hizo visible especialmente durante abril, mayo y junio.

En abril, las prepagas aumentaron en promedio un 2,9%, frente a una inflación del 2,6%. Durante mayo, el incremento del sector fue del 3,4%, mientras que el IPC alcanzó el 2,1%. En junio, en tanto, las cuotas avanzaron 2,6% contra una inflación del 1,9%.

Qué pasará con las cuotas desde septiembre

Los nuevos porcentajes comenzarán a impactar en las cuotas correspondientes a septiembre y, según la compañía, podrán ubicarse por encima del último dato mensual de inflación disponible.

La actualización volverá a representar un impacto para los presupuestos de los hogares que mantienen coberturas privadas, aunque el porcentaje concreto dependerá tanto de la empresa como del plan contratado.

Con los ajustes anunciados, las prepagas continuarán acumulando durante 2026 una variación superior al costo de vida, en un escenario marcado por actualizaciones mensuales diferenciadas entre las principales compañías del sector.