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Policiales Siniestro vial en Paraná

Violento choque sobre avenida Ramírez: una frenada habría desencadenado el accidente

El choque en avenida Ramírez ocurrió este viernes al mediodía y tuvo la participación de una moto y dos autos. El Toyota Corolla terminó contra una columna de alumbrado y el tránsito debió ser interrumpido. Los ocupantes presentaban, en principio, lesiones leves.

28 de Agosto de 2026
Choque en avenida Ramírez de Paraná
Choque en avenida Ramírez de Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El choque en avenida Ramírez ocurrió este viernes al mediodía y tuvo la participación de una moto y dos autos. El Toyota Corolla terminó contra una columna de alumbrado y el tránsito debió ser interrumpido. Los ocupantes presentaban, en principio, lesiones leves.

Un choque en avenida Ramírez provocó importantes daños materiales y obligó a interrumpir durante algunos minutos la circulación este viernes al mediodía en Paraná. En el siniestro estuvieron involucrados un motociclista y dos automóviles, un Ford Fiesta y un Toyota Corolla, que terminó impactando contra una columna de alumbrado público.

 

El accidente ocurrió sobre avenida Ramírez, en el sector comprendido entre Marcos Sastre y Maciá, en sentido sur-norte. Como consecuencia de la colisión, el Toyota quedó atravesado sobre uno de los carriles, mientras que la columna contra la que impactó resultó parcialmente dañada y visiblemente inclinada.

 

Personal policial, Bomberos Zapadores y efectivos del 911 trabajaron en el lugar para realizar las primeras actuaciones, retirar los vehículos y limpiar la cinta asfáltica. La comisaria Marisol Duré, jefa de comisaría segunda, brindó a Elonce los primeros detalles oficiales sobre la mecánica del siniestro.

Choque en avenida Ram&iacute;rez: un auto impact&oacute; contra una columna (foto Elonce)
Choque en avenida Ramírez: un auto impactó contra una columna (foto Elonce)

Una frenada habría desencadenado el choque

 

Si bien las primeras informaciones indicaban que solamente habían intervenido los dos automóviles, posteriormente la Policía confirmó que hubo un tercer vehículo involucrado en la secuencia: una motocicleta.

 

“Fuimos alertados por un accidente de tránsito acá en avenida Ramírez. Aparentemente, habría frenado un motovehículo, otro automovilista no llegó a frenar y por eso se produce un accidente en cadena, ya que otro vehículo que venía atrás colisiona al vehículo que frenó primeramente”, explicó Duré.

 

La funcionaria policial aclaró que el motociclista no sufrió un impacto directo. “El motociclista no tomó participación inmediata y se retiró del lugar, ya que a él no lo colisionaron, sino que él tuvo la primera intervención, que frenó”, precisó.

Choque en avenida Ram&iacute;rez: un auto impact&oacute; contra una columna (foto Elonce)
Choque en avenida Ramírez: un auto impactó contra una columna (foto Elonce)

El Toyota Corolla terminó contra una columna

 

La maniobra desencadenó posteriormente la colisión entre el Ford Fiesta y el Toyota Corolla. Este último fue el vehículo que presentó los daños materiales más importantes y terminó fuera de su trayectoria original.

 

“Ese fue el vehículo que impactó con el Ford Fiesta y producto de ese impacto también colisiona la columna de alumbrado público”, indicó la jefa de Comisaría Segunda.

 

El golpe contra la estructura fue de tal magnitud que la columna quedó torcida. “Producto del impacto del siniestro vial quedó un poco torcido el alumbrado público”, confirmó Duré mientras continuaban las actuaciones policiales.

Choque en avenida Ram&iacute;rez: un auto impact&oacute; contra una columna (foto Elonce)
Choque en avenida Ramírez: un auto impactó contra una columna (foto Elonce)

Cuatro personas viajaban en los automóviles

 

De acuerdo con la información aportada por la Policía a Elonce, en cada uno de los automóviles viajaban dos personas, por lo que cuatro ocupantes estuvieron directamente involucrados en la colisión entre los rodados.

 

Tras el accidente, todos pudieron salir de los vehículos. En el lugar se aguardaba la llegada de una ambulancia para realizar los controles correspondientes y determinar si alguno necesitaba asistencia médica.

 

“Se encuentran bien. Tendrían lesiones leves, aparentemente”, informó Duré. Por ese motivo, inicialmente no se reportaron heridos de gravedad y los daños más importantes fueron materiales.

 

El tránsito estuvo interrumpido

 

Debido a la posición en la que quedó el Toyota Corolla, la circulación en sentido sur-norte de avenida Ramírez debió ser interrumpida a la altura de Marcos Sastre mientras se realizaban las tareas correspondientes.

 

Bomberos Zapadores intervino para retirar los rodados de la calzada y posteriormente efectuar la limpieza del sector. En paralelo, los efectivos policiales realizaron el registro fotográfico y las demás actuaciones necesarias para establecer las circunstancias del accidente.

 

“Estamos terminando lo que sería la pericia de fotografías y el personal de Bomberos Zapadores ya pudo retirar los vehículos de la cinta asfáltica y limpiar la misma”, explicó la comisaria.

Choque en avenida Ramírez: un auto terminó contra una columna y hubo importantes daños

La circulación permaneció cortada durante la intervención de los servicios de emergencia, pero comenzó a normalizarse una vez que el Toyota Corolla fue removido y quedó despejado el carril.

 

Las actuaciones quedaron a cargo de personal de Comisaría Segunda, con intervención del 911 y Bomberos Zapadores. La mecánica definitiva del accidente deberá establecerse a partir de las actuaciones realizadas, aunque la primera información policial indica que una frenada de un motociclista habría iniciado la secuencia que terminó con la colisión entre los dos automóviles y el posterior impacto contra el alumbrado público.

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