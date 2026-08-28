Un hombre intentó obtener camionetas a cambio de entregar a sus hijos y terminó detenido

Un hombre de 38 años fue detenido en Aristóbulo del Valle, Misiones, acusado de haber intentado entregar a dos de sus hijos a cambio de camionetas. La investigación comenzó luego de que su expareja denunciara ante la Comisaría de la Mujer que había recibido un audio en el que supuestamente planteaba realizar ese intercambio.

De acuerdo con lo informado por Misiones Online, el jefe de la Unidad Regional XI, Omar Michelich, explicó que el acusado habría propuesto entregar a uno de los menores a cambio de una camioneta y conseguir un segundo vehículo mediante otra operación similar. Tras la denuncia, se dio intervención al Juzgado de Instrucción N.º 2 de Oberá.

La Justicia ordenó el secuestro de teléfonos celulares y un allanamiento que se concretó durante la noche del miércoles en una vivienda del barrio Municipal. Cerca de las 23, efectivos policiales detuvieron al hombre, identificado como Ramón V., padre de los cuatro menores.

Investigan si había otras personas involucradas

Durante el procedimiento fueron secuestrados los teléfonos de la denunciante, del acusado y de una tercera persona cuya vinculación con el caso todavía se encuentra bajo análisis. Los dispositivos serán peritados para determinar si existían conversaciones previas relacionadas con la entrega de los hijos a cambio de camionetas.

Según explicó Michelich, una de las hipótesis que deberá esclarecer la investigación es si el acusado ya tenía algún acuerdo pactado con otras personas. La causa fue caratulada como “supresión y suposición de estado civil y de la identidad por entrega ilegal de menores mediante retribución”.

Los cuatro hijos del detenido, de 11, nueve, cinco años y un año y ocho meses, quedaron provisoriamente al cuidado de una tía paterna. Además, intervinieron una psicopedagoga y una asistente social para brindar acompañamiento y se prevé la participación de organismos de protección de la niñez.

La situación familiar

El jefe policial señaló que se trata de una familia que atraviesa una situación de vulnerabilidad. Los padres se encuentran separados y los menores permanecían desde hacía un tiempo bajo el cuidado del padre, luego de que la madre atravesara una crisis que requirió internación.

En paralelo, los investigadores intentan establecer en qué contexto fue enviado el audio y si el hombre se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia. Según la información difundida, posee antecedentes por distintos delitos y por consumo de estupefacientes.

La investigación continuará con el análisis de los celulares y la toma de declaraciones para establecer si existió una negociación concreta para intercambiar a los menores por camionetas y determinar la eventual participación de otras personas.