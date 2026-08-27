Incendio fatal en una vivienda: murió una mujer de 66 años tras sufrir graves heridas en Gualeguaychú

Un incendio fatal registrado este jueves en una vivienda de calle Montevideo 465, en Gualeguaychú, provocó la muerte de una mujer de 66 años. La víctima había sido rescatada durante la mañana y trasladada en grave estado al Hospital Centenario, donde falleció pasado el mediodía.

El siniestro fue advertido alrededor de las 9.45, cuando personal del Comando Radioeléctrico recibió el aviso sobre una vivienda que se encontraba en llamas. Al llegar los primeros efectivos, personal de Bomberos Voluntarios ya trabajaba para controlar el fuego.

Ante la información de que una persona permanecía dentro del inmueble, policías ingresaron a la vivienda con colaboración del Segundo Jefe de Operaciones y móviles del Comando Radioeléctrico. En medio del humo localizaron a la mujer y consiguieron retirarla hacia el exterior.

La víctima fue reanimada y trasladada al hospital

La mujer presentaba quemaduras y signos de intoxicación por inhalación de humo. Una vez fuera de la casa, policías y bomberos comenzaron inmediatamente maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Las tareas permitieron recuperar la circulación espontánea de la víctima, que posteriormente fue trasladada en ambulancia al Hospital Centenario. Debido a la gravedad de las lesiones, quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva.

Según el informe médico conocido después del ingreso, la mujer había sufrido lesiones graves por la inhalación de productos de combustión de biomasa y quemaduras tipo A-B que comprometían aproximadamente el 35% de la superficie de su cuerpo.

Falleció pasado el mediodía

Pese a la asistencia recibida y a permanecer bajo cuidados intensivos, el cuadro de la paciente continuó siendo crítico. Finalmente, la mujer falleció pasado el mediodía de este jueves como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el incendio, según informó Radio Máxima.

Durante el procedimiento también resultó afectado un funcionario policial de la Sección Motorizada que había participado del ingreso al inmueble. El efectivo presentó síntomas de intoxicación por inhalación de humo y también debió ser trasladado al Hospital Centenario.

El policía permaneció algunas horas en observación y posteriormente recibió el alta médica. El incendio había generado durante la mañana un amplio despliegue de Bomberos Voluntarios y efectivos policiales para controlar las llamas y rescatar a la mujer que había quedado atrapada dentro de la vivienda.