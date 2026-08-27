León XIV recibió a autoridades del Episcopado y avanzó en los preparativos para visitar Argentina

REDACCIÓN ELONCE
La visita de León XIV a Argentina fue uno de los temas centrales de la audiencia que el Papa mantuvo con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina. El Pontífice manifestó su entusiasmo por el viaje previsto del 8 al 11 de noviembre.
La visita de León XIV a Argentina avanzó este jueves con una audiencia que el Papa mantuvo con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), durante la cual dialogaron sobre la realidad de la Iglesia en el país y los preparativos para el viaje apostólico previsto entre el 8 y el 11 de noviembre.
El Pontífice recibió a monseñor Marcelo Daniel Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, y a monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado. Según informó la entidad eclesiástica, el encuentro se desarrolló en un clima “cordial y afable”.
Uno de los puntos principales de la reunión fue la organización de la llegada del Papa. De acuerdo con el comunicado de la CEA, León XIV manifestó su entusiasmo por concretar el viaje y se mostró al tanto de “las distintas alternativas” que actualmente se encuentran bajo análisis para definir las características de su paso por el país.
Buscan que la visita tenga un carácter pastoral
Durante la audiencia, las autoridades religiosas abordaron especialmente el perfil que tendrá la presencia del Pontífice en Argentina. En ese sentido, se planteó el deseo de que la visita tenga un “carácter eminentemente pastoral” y no quede limitada únicamente a los actos previstos durante las jornadas de noviembre.
La intención, según comunicó el Episcopado, es que el viaje pueda “proyectarse más allá de los días” de la estadía de León XIV y deje frutos tanto para la vida de la Iglesia Católica como para el conjunto de la sociedad argentina.
La reunión también permitió que Colombo y Pizarro compartieran con el Papa diferentes aspectos relacionados con la actualidad de la Iglesia en Argentina. La audiencia se produjo en el marco del proceso de preparación que desarrolla la CEA de cara a uno de los acontecimientos religiosos más esperados del año.
El itinerario que se analiza para Argentina
La llegada de León XIV al país está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira apostólica sudamericana que también incluirá a Uruguay y Perú. Hasta el momento, las alternativas de recorrido continuaban bajo evaluación.
Entre las escalas previstas en territorio argentino aparecen Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque el propio comunicado episcopal señaló que existen diferentes posibilidades que todavía están siendo estudiadas para terminar de establecer el itinerario definitivo.
La definición del recorrido será uno de los puntos centrales de la organización durante las próximas semanas. Desde la Conferencia Episcopal remarcaron que el camino de preparación se lleva adelante “con alegría y esperanza” ante la expectativa generada por la llegada del Pontífice.
Una gira que también incluirá Uruguay y Perú
La visita a Argentina estará integrada dentro de un viaje más amplio por Sudamérica. El recorrido contempla también una estadía en Uruguay, donde están previstas actividades en Montevideo, Paysandú y Florida, de acuerdo con la planificación conocida hasta el momento.
Posteriormente, la gira apostólica continuará en Perú. Allí se proyectan escalas en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, completando de esta manera el itinerario regional que llevará al Papa por tres países sudamericanos.
En ese contexto, la audiencia de este jueves representó una instancia de coordinación directa entre León XIV y las principales autoridades del Episcopado argentino. Colombo, como presidente de la CEA, y Pizarro, en su condición de secretario general, participan activamente de las tareas previas vinculadas con la organización.
Expectativa por la llegada de León XIV
El Episcopado puso especial énfasis en que la visita pueda trascender la agenda protocolar. La expectativa está centrada en que las actividades permitan un contacto pastoral con las comunidades y generen consecuencias que permanezcan después de la partida del Pontífice.
La audiencia permitió avanzar en ese objetivo y conocer también la disposición de León XIV frente al viaje. Según la información difundida oficialmente, el Papa no solamente expresó entusiasmo, sino que demostró conocer las alternativas que se encuentran sobre la mesa para organizar su recorrido, publicó AICA.
Mientras continúan las definiciones sobre las actividades y lugares que integrarán la agenda definitiva, la Iglesia argentina profundiza los preparativos para recibir al Pontífice. La visita prevista del 8 al 11 de noviembre constituirá el eje central de una gira regional que buscará combinar encuentros institucionales con una marcada dimensión pastoral.