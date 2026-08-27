Murió Yayoi Kusama, la artista que convirtió los lunares en un ícono mundial

La artista japonesa Yayoi Kusama murió a los 97 años en Tokio. Referente del arte contemporáneo y conocida como la “reina de los lunares”, dejó una extensa obra atravesada por la repetición, el infinito y sus célebres instalaciones inmersivas.
La artista japonesa Yayoi Kusama murió a los 97 años en un hospital de Tokio, según confirmó este jueves su compañía. La creadora, una de las figuras más reconocidas del arte contemporáneo mundial, dejó una extensa producción que abarcó pintura, escultura, instalaciones, performance, literatura y poesía.
Conocida internacionalmente como la “reina de los lunares”, Kusama construyó durante décadas un universo artístico caracterizado por los puntos, las redes, las repeticiones y las representaciones del infinito. Sus particulares calabazas y las denominadas “salas infinitas” se convirtieron en algunas de sus creaciones más reconocibles.
Su compañía destacó en un comunicado que tuvo una “vida extraordinaria dedicada por completo a la creación artística” y la definió como una “artista vanguardista pionera” que consiguió reconocimiento internacional. “Siguió pintando hasta sus últimos días, sin soltar jamás el pincel, y continuó explorando el amor eterno y el alma eterna”, señalaron tras confirmar su fallecimiento.
Una infancia que marcó su universo artístico
Kusama nació en Japón en 1929 y fue la hija menor de una familia adinerada. Según relató a lo largo de su vida, desde aproximadamente los 10 años comenzó a experimentar visiones y alucinaciones que posteriormente trasladó a sus creaciones.
En su autobiografía recordó una de aquellas experiencias: “Un día, tras ver un mantel con un estampado de flores rojas sobre un escritorio, vi el mismo estampado de flores rojas por todo el techo, las ventanas y las columnas. Llenó la habitación y me cubrió el cuerpo”.
Esas experiencias se transformaron con el paso de los años en una fuente recurrente para sus dibujos, pinturas e instalaciones de lunares y redes. La artista desarrolló a partir de allí un lenguaje visual basado en la repetición y la proliferación de formas.
El desembarco en la vanguardia de Nueva York
Después de estudiar arte en Japón, Kusama se trasladó a Estados Unidos hacia finales de la década de 1950. Se instaló en Nueva York y rápidamente comenzó a formar parte de la escena vanguardista de la ciudad.
Allí ganó notoriedad mediante pinturas de grandes dimensiones y propuestas experimentales que rompieron con distintas convenciones de la época. Su obra también estuvo atravesada por una filosofía que denominó “autodestrucción”, basada en “motivos simples de repetición y proliferación obsesivas”.
Su recorrido en Estados Unidos estuvo además condicionado por la discriminación que enfrentó como mujer japonesa dentro de un ambiente artístico predominantemente masculino. Durante la década de 1960 organizó numerosos “happenings” en los que utilizó cuerpos pintados y sus característicos lunares como protagonistas.
De los “happenings” a las salas infinitas
La actividad de Kusama excedió los límites de museos y galerías. También incursionó en la moda y construyó una personalidad pública tan particular como sus obras, al presentarse en determinadas ocasiones como la “Suma Sacerdotisa de los Lunares”.
A comienzos de la década de 1970 regresó a Japón. Tiempo después ingresó voluntariamente a un hospital psiquiátrico de Tokio, donde permaneció durante el resto de su vida. Esa decisión, sin embargo, no interrumpió su producción: continuó trabajando diariamente y mantuvo un estudio cercano a la institución.
Con el paso de las décadas, su obra alcanzó una enorme proyección internacional. Sus esculturas de calabazas, las instalaciones cubiertas de lunares y especialmente sus “salas infinitas” fueron exhibidas en importantes instituciones culturales alrededor del mundo.
El infinito como sello de una carrera
Las “salas infinitas” se convirtieron en una de las propuestas más emblemáticas de Kusama. Mediante espejos, luces y patrones repetitivos, la artista construyó espacios inmersivos capaces de generar en los visitantes una percepción de expansión sin límites.
Las calabazas también ocuparon un lugar central en su producción. Una de las más reconocidas fue instalada en Naoshima, isla japonesa convertida en un importante destino internacional vinculado con el arte contemporáneo.
Su creciente popularidad también se trasladó al mercado del arte, donde sus trabajos alcanzaron valores millonarios. Al mismo tiempo, su estética trascendió los museos y llegó a la cultura popular mediante exposiciones masivas y colaboraciones con grandes marcas internacionales.
Una identidad artística reconocida en todo el mundo
La propia imagen de Kusama terminó formando parte de su universo creativo. Su peluca roja brillante, la ropa cubierta de lunares y los patrones repetitivos se transformaron en elementos inmediatamente asociados con su figura.
A lo largo de una carrera de más de siete décadas, consiguió que aquellas imágenes surgidas de las visiones que experimentaba desde niña se convirtieran en un lenguaje artístico reconocido internacionalmente.
Tras conocerse su fallecimiento, comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y reconocimiento. La muerte de Yayoi Kusama cerró así la trayectoria de una de las creadoras japonesas de mayor influencia internacional, cuya exploración de la repetición y el infinito dejó una marca distintiva en el arte contemporáneo.