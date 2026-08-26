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Internacionales Tragedia en el norte de Nepal

La fuerza de una riada: qué es, cómo se produce y por qué arrasa con todo a su paso

El fenómeno, posiblemente provocado por un deslizamiento de tierra tras un sismo, dejó una estela de destrucción, decenas de muertos y cientos de desaparecidos en el norte de Nepal. Cómo se origina y por qué puede ser tan destructiva.

26 de Agosto de 2026
Riada: qué es, cómo se produce y por qué arrasa con todo.
Riada: qué es, cómo se produce y por qué arrasa con todo. Foto: (Redes).

El fenómeno, posiblemente provocado por un deslizamiento de tierra tras un sismo, dejó una estela de destrucción, decenas de muertos y cientos de desaparecidos en el norte de Nepal. Cómo se origina y por qué puede ser tan destructiva.

Una enorme crecida de agua y barro golpeó este miércoles el norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet, y provocó una escena de destrucción en distintas localidades atravesadas por los ríos Bhote Koshi y Trishuli. La corriente arrastró viviendas, vehículos, puentes, caminos e infraestructura hidroeléctrica, mientras continúan las tareas de búsqueda de personas desaparecidas.

Las impactantes imágenes que circularon muestran una gigantesca masa de agua, barro y escombros avanzando a gran velocidad por los valles del Himalaya.

Por la violencia y el aspecto del fenómeno, en redes sociales y algunos medios fue comparado con un "tsunami de agua". Sin embargo, no se trató de un tsunami, sino de una riada o inundación repentina.

Qué es una riada

 

Una riada es un aumento repentino y extraordinario del caudal de un río o torrente.

Se produce cuando el volumen de agua supera rápidamente la capacidad del cauce y provoca un desborde que puede alcanzar las zonas cercanas en muy poco tiempo.

 

Cuando se trata de una inundación repentina —conocida como flash flood—, uno de los principales factores de peligrosidad es justamente la velocidad con la que se produce.

El nivel del agua puede aumentar en cuestión de minutos y generar una corriente de enorme fuerza, reduciendo casi por completo el tiempo disponible para escapar.

 

Además, en regiones montañosas como el Himalaya, estas crecidas pueden transportar mucho más que agua. El flujo puede incorporar barro, piedras, árboles, hielo, vehículos y otros materiales, aumentando considerablemente su poder destructivo.

Qué provocó la riada en Nepal

 

El origen exacto del fenómeno continúa bajo investigación, aunque las autoridades nepalíes apuntaron inicialmente a un deslizamiento de tierra ocurrido en la zona fronteriza con China.

Según la información difundida por las autoridades, una avalancha de rocas habría bloqueado temporalmente el curso de agua y generado una acumulación que posteriormente se liberó de manera repentina hacia el río Bhote Koshi.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, también vinculó de manera preliminar el episodio con un movimiento sísmico registrado previamente en la región. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó sobre un terremoto de magnitud 4,4, con epicentro situado a unos 77 kilómetros al noroeste de Kodari y a 10 kilómetros de profundidad.

Sin embargo, la relación directa entre el sismo y la posterior riada todavía debía ser determinada.

Por qué el agua avanzó con tanta fuerza

 

La geografía de la zona fue un factor determinante. Los ríos atraviesan valles estrechos y montañosos, por lo que una gran cantidad de agua liberada de manera repentina puede concentrarse en un espacio reducido y adquirir una velocidad y una fuerza extraordinarias.

 

La masa de agua acumulada descendió desde la zona tibetana e ingresó al Bhote Koshi. Según los reportes iniciales, el fenómeno alcanzó alrededor de las 9.15 de la mañana a localidades como Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.

La combinación de una crecida súbita, la pendiente del terreno y la gran cantidad de sedimentos y materiales arrastrados explica la magnitud de los daños registrados.

 

Riada no es lo mismo que tsunami

 

Aunque las imágenes puedan recordar a las de un tsunami, se trata de fenómenos diferentes.

Un tsunami consiste en una serie de grandes olas generadas principalmente por un desplazamiento brusco del fondo oceánico, generalmente asociado a un terremoto submarino.

Una riada, en cambio, ocurre en tierra firme y está relacionada con un aumento extraordinario y repentino del caudal de un río o torrente.

 

En el caso de Nepal, el agua se desplazó por el sistema fluvial después de una posible obstrucción y posterior liberación del cauce, acompañada por barro, rocas y otros escombros.

Por eso, la expresión "tsunami de agua" sirve únicamente como comparación visual para dimensionar la violencia de las imágenes, pero el fenómeno ocurrido en Nepal fue una inundación repentina o riada de gran magnitud.

Temas:

Nepal barro desaparecidos agua Tragedia
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