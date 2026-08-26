La fuerza de una riada: qué es, cómo se produce y por qué arrasa con todo a su paso

Riada: qué es, cómo se produce y por qué arrasa con todo.

Una enorme crecida de agua y barro golpeó este miércoles el norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet, y provocó una escena de destrucción en distintas localidades atravesadas por los ríos Bhote Koshi y Trishuli. La corriente arrastró viviendas, vehículos, puentes, caminos e infraestructura hidroeléctrica, mientras continúan las tareas de búsqueda de personas desaparecidas.

Las impactantes imágenes que circularon muestran una gigantesca masa de agua, barro y escombros avanzando a gran velocidad por los valles del Himalaya.

Por la violencia y el aspecto del fenómeno, en redes sociales y algunos medios fue comparado con un "tsunami de agua". Sin embargo, no se trató de un tsunami, sino de una riada o inundación repentina.

Tremenda riada en Nepal. Al menos 300 turistas desaparecidos y muchos muertos. pic.twitter.com/wkd1iLVBId — Zigor Aldama 齐戈 (@zigoraldama) August 26, 2026

Qué es una riada

Una riada es un aumento repentino y extraordinario del caudal de un río o torrente.

Se produce cuando el volumen de agua supera rápidamente la capacidad del cauce y provoca un desborde que puede alcanzar las zonas cercanas en muy poco tiempo.

Cuando se trata de una inundación repentina —conocida como flash flood—, uno de los principales factores de peligrosidad es justamente la velocidad con la que se produce.

El nivel del agua puede aumentar en cuestión de minutos y generar una corriente de enorme fuerza, reduciendo casi por completo el tiempo disponible para escapar.

Además, en regiones montañosas como el Himalaya, estas crecidas pueden transportar mucho más que agua. El flujo puede incorporar barro, piedras, árboles, hielo, vehículos y otros materiales, aumentando considerablemente su poder destructivo.

🌏 NEPAL 🇳🇵 | CHINA 🇨🇳 | 🚨 URGENTE - MILES DE PERSONAS ENTERRADAS VIVAS, PUEBLOS BORRADOS DEL MAPA: LOS HUMANOS SOMOS NADA ANTE LA NATURALEZA. 🛘 En segundos el alud se llevó todo, hizo desaparecer pueblos enteros, miles de personas han muerto y otras miles están desaparecidas. https://t.co/GY0iGzZizb pic.twitter.com/xYw5kQm9d4 — XAlertNow (@xalertnow) August 26, 2026

Qué provocó la riada en Nepal

El origen exacto del fenómeno continúa bajo investigación, aunque las autoridades nepalíes apuntaron inicialmente a un deslizamiento de tierra ocurrido en la zona fronteriza con China.

Según la información difundida por las autoridades, una avalancha de rocas habría bloqueado temporalmente el curso de agua y generado una acumulación que posteriormente se liberó de manera repentina hacia el río Bhote Koshi.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, también vinculó de manera preliminar el episodio con un movimiento sísmico registrado previamente en la región. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó sobre un terremoto de magnitud 4,4, con epicentro situado a unos 77 kilómetros al noroeste de Kodari y a 10 kilómetros de profundidad.

Sin embargo, la relación directa entre el sismo y la posterior riada todavía debía ser determinada.

🌏 NEPAL 🇳🇵 | CHINA 🇨🇳 | PUEBLOS ENTEROS TRAGADOS POR EL ALUD 🛘 Rasuwa y Nuwakot en Nepal sufrieron estas escenas apocalípticas y cataclísticas, por el alud ocurrido el 26 de agosto. ⚠️ La escala de la devastación es difícil de estimar, con miles de muertos y desaparecidos. https://t.co/GY0iGzZizb pic.twitter.com/EF5tmKcPQD — XAlertNow (@xalertnow) August 26, 2026

Por qué el agua avanzó con tanta fuerza

La geografía de la zona fue un factor determinante. Los ríos atraviesan valles estrechos y montañosos, por lo que una gran cantidad de agua liberada de manera repentina puede concentrarse en un espacio reducido y adquirir una velocidad y una fuerza extraordinarias.

La masa de agua acumulada descendió desde la zona tibetana e ingresó al Bhote Koshi. Según los reportes iniciales, el fenómeno alcanzó alrededor de las 9.15 de la mañana a localidades como Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.

La combinación de una crecida súbita, la pendiente del terreno y la gran cantidad de sedimentos y materiales arrastrados explica la magnitud de los daños registrados.

Riada no es lo mismo que tsunami

Aunque las imágenes puedan recordar a las de un tsunami, se trata de fenómenos diferentes.

Un tsunami consiste en una serie de grandes olas generadas principalmente por un desplazamiento brusco del fondo oceánico, generalmente asociado a un terremoto submarino.

Una riada, en cambio, ocurre en tierra firme y está relacionada con un aumento extraordinario y repentino del caudal de un río o torrente.

Népal 🇳🇵 Je crois qu'avec cette "avant/après" il est aisé de comprendre l'ampleur de ce drame... Vraisemblablement un GLOF est responsable de cette situation (c'est une hypothèse que je soutiens dès que j'ai vu les 1e images), j'ai réalisé un post dédié pour vous expliquer le… — 𝐆𝐞𝐨𝐓𝐚𝐥𝐞𝐬 (@GeoTales_) August 26, 2026

En el caso de Nepal, el agua se desplazó por el sistema fluvial después de una posible obstrucción y posterior liberación del cauce, acompañada por barro, rocas y otros escombros.

Por eso, la expresión "tsunami de agua" sirve únicamente como comparación visual para dimensionar la violencia de las imágenes, pero el fenómeno ocurrido en Nepal fue una inundación repentina o riada de gran magnitud.