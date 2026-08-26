Diputados debate la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II: sesión en vivo

La Cámara de Diputados inició una sesión clave con 129 legisladores presentes. El oficialismo logró el quórum con aliados y bloques provinciales para debatir la reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal II y otras iniciativas. La oposición planteó el endeudamiento familiar.
La Cámara de Diputados inició una sesión clave para debatir la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II, entre otros proyectos impulsados por el oficialismo. La sesión especial comenzó este miércoles al mediodía después de que el Gobierno consiguiera reunir el quórum mínimo de 129 legisladores.
El oficialismo alcanzó el número necesario con el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR, Adelante Buenos Aires y representantes de Santa Cruz. También colaboraron bloques provinciales vinculados con distintos gobernadores, una participación que resultó determinante para habilitar el tratamiento del temario.
Entre las fuerzas que aportaron diputados estuvieron Producción y Trabajo, Independencia, Argentina Federal y Elijo Catamarca, espacios relacionados con los gobernadores Marcelo Orrego, de San Juan; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Hugo Passalacqua, de Misiones; Gustavo Sáenz, de Salta; y Raúl Jalil, de Catamarca. También dieron quórum legisladores de Provincias Unidas.
Los proyectos que busca aprobar el Gobierno
La agenda impulsada por el oficialismo incluyó como uno de sus puntos centrales la reforma del Banco Central. También quedó contemplado el proyecto de Inocencia Fiscal II y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, entre otras iniciativas previstas para la jornada.
Otro de los proyectos incorporados al temario fue promovido por el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad y apunta a reducir la alícuota del IVA aplicada a la fécula de mandioca. La propuesta adquirió especial relevancia para Misiones debido al peso que tiene esa producción en la economía provincial.
Según los argumentos que acompañaron la iniciativa, Misiones concentra alrededor del 80% de la producción de mandioca del país debido a las características de su clima y suelo. La reducción impositiva, por lo tanto, tendría un impacto directo sobre una de las actividades productivas de la provincia.
El nuevo bloque Argentina Federal
La sesión se desarrolló además luego de la presentación del nuevo bloque Argentina Federal, que quedó presidido por Herrera Ahuad. El espacio reunió representación provincial y surgió como una nueva configuración parlamentaria tras la experiencia de Innovación Federal.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, participó de la jornada parlamentaria en medio de la conformación del nuevo espacio. En ese contexto, la inclusión de la iniciativa vinculada con la mandioca se convirtió en uno de los temas de interés para la representación misionera.
Los movimientos de los bloques provinciales volvieron a mostrar su peso en una Cámara donde el oficialismo necesita construir acuerdos para habilitar sesiones y avanzar con sus proyectos. El quórum de 129 diputados volvió a depender de negociaciones con sectores aliados y representantes que responden a gobernadores.
Juró Juan Carlos Giordano como diputado
En el comienzo de la sesión también juró como diputado nacional Juan Carlos Giordano, representante de Izquierda Socialista dentro del Frente de Izquierda. El dirigente ingresó en reemplazo de Néstor Pitrola como parte del mecanismo de rotación de bancas acordado dentro del espacio político.
Giordano prestó juramento acompañado por una bandera con la inscripción “las Malvinas son argentinas” y realizó referencias a los 30.000 desaparecidos, los jubilados y diferentes reclamos sociales y políticos.
Tras esa instancia, la Cámara comenzó a desarrollar el debate legislativo, aunque la oposición intentó modificar la agenda para incorporar una discusión que viene reclamando desde comienzos del año parlamentario: el nivel de endeudamiento de las familias argentinas.
La oposición pidió debatir el endeudamiento familiar
Los bloques opositores no consiguieron los votos necesarios para tratar inmediatamente los proyectos destinados a atender situaciones de sobreendeudamiento. Sin embargo, reunieron 133 votos positivos para el planteo, cuatro más que los necesarios para alcanzar el quórum de una eventual sesión especial.
La iniciativa fue defendida, entre otros, por Pablo Juliano, de Provincias Unidas, y Germán Martínez, de Unión por la Patria. Ambos legisladores argumentaron que el Congreso debe abordar la situación de millones de argentinos que registran deudas y atrasos vinculados con tarjetas bancarias, billeteras virtuales y otros mecanismos de financiamiento.
“Venimos a solicitar un apartamiento de reglamento para que se pongan en consideración todos los proyectos relativos al endeudamiento familiar. Muchos de estos proyectos han sido presentados y no tienen costo fiscal. Tenemos que abrir las comisiones para que se debata este tema, para que el Congreso pueda acoger esta preocupación que alcanza a seis millones de argentinos que hoy están en mora y sobreendeudados”, sostuvo Juliano.
La moción obtuvo 133 votos, pero fue rechazada
El pedido fue formulado como un apartamiento del reglamento y, por ese motivo, necesitaba el respaldo de tres cuartas partes de los diputados presentes. La votación terminó con 133 votos afirmativos y 107 negativos, una cantidad insuficiente para habilitar el tratamiento inmediato.
Pese al rechazo, desde la oposición interpretaron el resultado como una señal favorable para volver a impulsar el debate. Los 133 votos obtenidos superaron los 129 necesarios para abrir una sesión, por lo que los bloques podrían intentar convocar próximamente a una reunión especial dedicada específicamente al endeudamiento.
Martínez señaló que el tema ya había sido planteado reiteradamente durante el año parlamentario. “Insistimos desde el principio del año parlamentario. Solicitamos dos sesiones especiales para tratar la mora y el endeudamiento de las familias. En dos oportunidades pedimos ampliar el endeudamiento. No se pudo. Esta es la quinta vez. Sabemos que son 20 millones de personas los endeudados, en mora son seis millones. Esto no puede estar ausente. No es posible que no se puedan abrir las comisiones”, expresó.
Otros reclamos planteados durante la sesión
Durante la jornada también se formularon pedidos vinculados con otras problemáticas económicas. El diputado de Unión por la Patria Guillermo Michel planteó una iniciativa relacionada con la reducción del IVA para sectores productivos.
Por su parte, la legisladora chaqueña Julieta Marisol Campo pidió avanzar con el debate de un proyecto referido a las denominadas zonas cálidas. La propuesta está vinculada con el impacto de las tarifas eléctricas sobre los hogares del norte argentino, especialmente durante los períodos de altas temperaturas y mayor consumo energético.
Con esos planteos rechazados para su tratamiento inmediato, la Cámara continuó con el temario original de la sesión especial. La prioridad del oficialismo quedó puesta en conseguir las mayorías necesarias para avanzar con la reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal II, la adhesión al acuerdo internacional sobre patentes y las restantes iniciativas incluidas en la convocatoria.
Una sesión atravesada por las negociaciones
La conformación del quórum volvió a evidenciar el escenario fragmentado de Diputados. El Gobierno necesitó sumar al PRO, sectores radicales y representantes provinciales para alcanzar exactamente los 129 legisladores requeridos y poner en marcha la sesión.
Al mismo tiempo, la votación sobre endeudamiento familiar dejó planteado otro escenario para las próximas semanas. Si los 133 diputados que respaldaron el apartamiento mantienen su posición, la oposición contaría con una base suficiente para intentar abrir una sesión especial y forzar el debate de las iniciativas en comisión.
La atención quedó concentrada, mientras tanto, en las votaciones de los principales proyectos impulsados por el Ejecutivo. La reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II aparecieron entre los temas centrales de una jornada parlamentaria marcada por acuerdos entre bloques, demandas provinciales y la disputa por incorporar nuevas cuestiones a la agenda legislativa.