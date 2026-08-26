Murió la docente que había sufrido quemaduras en el 90% del cuerpo tras un incendio

Murió la docente que había sufrido quemaduras en el 90% del cuerpo luego del incendio registrado el martes en el departamento donde residía, en la ciudad de Chajarí. Se trataba de Marianella Carabajal, de 47 años, quien permanecía internada en grave estado en el Hospital Santa Rosa y cuyo fallecimiento fue confirmado este miércoles por familiares directos.

La mujer había resultado con lesiones de extrema gravedad durante el siniestro ocurrido minutos antes de las 14 del martes, en un departamento ubicado en Mitre 775, dentro del complejo conocido como “Mi Viejo Molino”. Tras ser asistida en el lugar, había sido trasladada en ambulancia al hospital de la localidad.

Carabajal, quien era docente, había sufrido quemaduras en más del 90% de su cuerpo y permanecía en coma inducido. Su evolución era seguida de manera permanente por los profesionales, mientras que, debido a la gravedad de las lesiones, se había evaluado un eventual traslado hacia un centro de mayor complejidad.

El delicado cuadro de salud de la docente

Durante las horas posteriores al incendio, un familiar directo había explicado a Tal Cual Chajarí que la condición de la mujer era extremadamente delicada. “No la pueden mover y el cuadro es muy complicado”, había afirmado al describir la situación clínica que atravesaba.

La posibilidad de derivarla hacia otro establecimiento dependía de que su estado permitiera movilizarla. Sin embargo, durante la mañana de este miércoles se produjo su fallecimiento, que fue confirmado minutos después de las 10.30 por integrantes de su familia.

Mientras se conocía el desenlace, continuaban las actuaciones para determinar cómo se había iniciado el incendio. Durante la jornada estaba prevista la llegada a Chajarí de integrantes de Bomberos Zapadores de Concordia, quienes trabajarían en las pericias destinadas a establecer las causas del siniestro.

Investigan cómo comenzó el incendio

Desde los primeros momentos posteriores al hecho habían intervenido Bomberos, efectivos de la Sección Judiciales y personal de Criminalística. Las tareas estuvieron orientadas a preservar elementos de interés y reconstruir la secuencia que terminó con la mujer gravemente herida dentro de la vivienda.

Las primeras informaciones indicaban que Carabajal se encontraba realizando tareas de limpieza en el departamento cuando comenzó el fuego. No obstante, las circunstancias precisas en las que se originaron y propagaron las llamas no habían podido ser establecidas y permanecían bajo investigación.

Una de las hipótesis iniciales señalaba la posible intervención de una estufa que se encontraba encendida. Se buscaba determinar si, mientras se movían elementos del mobiliario durante las tareas de limpieza, alguno de ellos había entrado en contacto con el artefacto y provocado el inicio de las llamas.

Las pericias buscan reconstruir lo ocurrido

Otra versión conocida durante las primeras horas indicaba que la mujer habría estado limpiando una estufa cuando comenzó el incendio. Sin embargo, los investigadores procuraban establecer con precisión qué había sucedido dentro del inmueble y de qué manera el fuego alcanzó rápidamente a la víctima.

“Es lo que sabemos hasta ahora”, había expresado un familiar al ser consultado sobre esa hipótesis, mientras aguardaban los resultados de las actuaciones realizadas en el departamento. Hasta ese momento, no existían precisiones definitivas sobre la mecánica del siniestro.

La llegada de los especialistas de Bomberos Zapadores de Concordia apuntaba precisamente a profundizar las pericias sobre el lugar donde ocurrió el incendio. Los estudios buscarían determinar el punto de inicio de las llamas y reconstruir la secuencia del hecho que derivó en las graves quemaduras sufridas por Carabajal y, posteriormente, en su fallecimiento.