Mujer sufrió quemaduras en más del 90% del cuerpo tras incendiarse un departamento

Marianella Carabajal, de 47 años, permanecía internada en el Hospital Santa Rosa tras el incendio de un departamento. Un familiar indicó que estaba en coma inducido y había sufrido quemaduras en más del 90% del cuerpo. Investigaban cómo se inició el fuego.
Una mujer sufrió quemaduras en más del 90% del cuerpo tras el incendio de un departamento y permanecía internada en estado crítico en el Hospital Santa Rosa de Chajarí. Se trataba de Marianella Carabajal, de 47 años, quien se encontraba en coma inducido mientras los profesionales seguían su evolución. En paralelo, se investigaban las circunstancias en las que se había iniciado el fuego.
El incendio se había registrado minutos antes de las 14 de este martes en un departamento ubicado en Mitre 775, dentro del complejo denominado “Mi Viejo Molino”. Personal de Bomberos, Sección Judiciales y Criminalística había intervenido en el lugar.
Un familiar directo de la mujer confirmó a Tal Cual Chajarí que su condición era delicada. “No la pueden mover y el cuadro es muy complicado”, afirmó al referirse a su estado de salud.
Permanecía internada en coma inducido
Carabajal continuaba internada en el Hospital Santa Rosa, donde había sido trasladada en ambulancia después del incendio. De acuerdo con la información proporcionada por su entorno familiar, había sufrido quemaduras en más del 90% de su cuerpo y los médicos habían dispuesto mantenerla en coma inducido.
Su evolución era seguida de manera permanente. Ante la gravedad de las lesiones, se analizaba la posibilidad de un eventual traslado hacia un centro con capacidad para realizar tratamientos de mayor complejidad, aunque esa alternativa dependería de que su condición clínica permitiera movilizarla.
Investigan cómo comenzó el incendio
Las circunstancias que originaron las llamas permanecían bajo investigación. Las primeras informaciones indicaban que la mujer se encontraba realizando tareas de limpieza dentro del departamento cuando comenzó el fuego.
Personal de Bomberos acudió al complejo después de conocerse el incendio y trabajó en el sector afectado. También intervinieron efectivos de la Sección Judiciales y personal de Criminalística, que desarrollaron las correspondientes actuaciones para determinar las circunstancias del siniestro.
La investigación buscaba establecer cómo se había iniciado el fuego y reconstruir la secuencia que derivó en las graves lesiones sufridas por la mujer.
Una de las hipótesis señalaba que había una estufa encendida y que, al mover elementos del mobiliario, alguno de ellos habría entrado en contacto con el artefacto. Sin embargo, todavía se buscaba determinar con precisión la secuencia que había provocado el incendio y las lesiones sufridas por la mujer.
El familiar consultado señaló que esa era la información disponible mientras avanzaban las actuaciones para establecer qué había sucedido dentro de la vivienda.
Aparentemente, Carabajal se encontraba limpiando una estufa cuando se originó el fuego, aunque permanecían dudas respecto de la forma en la que las llamas se propagaron. “Es lo que sabemos hasta ahora”, expresó el familiar al ser consultado sobre las circunstancias previas al incendio.