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Deportes Repercusiones tras la decisión de la FIFA

“Fue exagerado”: Di María cuestionó las duras sanciones contra la Selección argentina

El futbolista de Rosario Central se refirió a los castigos impuestos tras los incidentes entre Argentina y España. Consideró excesivas las suspensiones que recibieron Leandro Paredes y Nahuel Molina y confió en que serán reducidas.

26 de Agosto de 2026
Ángel Di María.
Ángel Di María.

El futbolista de Rosario Central se refirió a los castigos impuestos tras los incidentes entre Argentina y España. Consideró excesivas las suspensiones que recibieron Leandro Paredes y Nahuel Molina y confió en que serán reducidas.

Ángel Di María cuestionó las sanciones que la FIFA aplicó contra jugadores de la Selección argentina por los incidentes ocurridos después de la final del Mundial frente a España, disputada el pasado 19 de julio en Nueva Jersey.

 

Luego de jugar con Rosario Central ante Talleres por el Torneo Clausura, el campeón del mundo reconoció que los enfrentamientos podían derivar en castigos, aunque manifestó su desacuerdo con la magnitud de las suspensiones.

 

 

“Es algo que podía pasar porque se agarraron al final, pero es bastante exagerado todo”, sostuvo Di María al analizar la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria del organismo internacional.

 

Di María habló con Leandro Paredes

 

El exjugador del seleccionado nacional reveló que se comunicó con Leandro Paredes, quien recibió la sanción más severa: diez partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares.

 

“Fue exagerado. Seguramente será muchísimo menos, no solo para él, sino para Nahuel”, expresó Di María, quien espera que las penas sean reducidas luego de las presentaciones correspondientes.

 

Nahuel Molina deberá cumplir siete partidos de suspensión y pagar una multa de 90.000 dólares. Ambos futbolistas estuvieron involucrados en la pelea que se produjo una vez finalizado el encuentro ante España.

 

Las sanciones para los jugadores argentinos

 

La FIFA también sancionó a Thiago Almada con un partido y una multa de 30.000 dólares. Por su parte, Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino, recibió tres fechas de suspensión y una sanción económica por el mismo monto.

El español Pablo Martín Páez Gavira, conocido como Gavi, fue castigado con un partido de suspensión y una multa de 30.000 dólares por su participación en los incidentes posteriores a la final.

 

Las medidas fueron comunicadas por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que detalló el alcance de las penas individuales y las infracciones atribuidas a la Asociación del Fútbol Argentino.

Temas:

sanciones Selección Argentina Di María
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