Pallarols creó una pieza para Messi que recorre sus seis Mundiales: “Millones de sueños inspirados”

Antonela Roccuzzo encargó al orfebre Juan Carlos Pallarols una obra que recorre los seis Mundiales de Lionel Messi. El orfebre mostró cómo realizó la pieza.
El reconocido orfebre argentino Juan Carlos Pallarols creó una pieza para Lionel Messi que recorre la trayectoria del capitán argentino a través de los seis Mundiales que disputó. La obra fue encargada por la familia del futbolista, especialmente por su esposa, Antonela Roccuzzo, quien proporcionó las fotografías utilizadas para representar cada etapa.
Pallarols, reconocido también por su trabajo en los bastones presidenciales argentinos, presentó la obra terminada mediante un video publicado en sus redes sociales. Allí exhibió distintos momentos del proceso artesanal que culminó con el homenaje al campeón del mundo.
“Tuve el inmenso honor y orgullo de poder hacer esta pieza que me pidió la familia de Leo Messi, especialmente su esposa”, contó el artista. Además, explicó que Roccuzzo le hizo llegar las seis imágenes seleccionadas para construir la línea de tiempo de la carrera mundialista del rosarino.
Los seis Mundiales de Messi convertidos en una obra
La pieza tiene formato rectangular, predominio plateado y una inscripción en letras doradas que dice “Leo Messi Copa del Mundo”. En el centro sobresale una representación dorada del trofeo que la FIFA entrega al campeón mundial.
A ambos lados fueron distribuidos seis pequeños marcos con fotografías de Messi correspondientes a cada una de sus participaciones mundialistas. Las imágenes están acompañadas por el año y una breve definición del momento deportivo atravesado por el futbolista.
La primera recuerda su debut mundialista y contiene la frase “primer gol mundialista”. Para Sudáfrica 2010 fue elegida la expresión “consolidación como líder”, mientras que Brasil 2014 quedó representado por “finalista del Mundo”.
De la “resiliencia” a campeón del mundo
La cuarta fotografía corresponde a Rusia 2018 y está acompañada por la palabra “resiliencia”. Después aparece Qatar 2022, el torneo que marcó el punto culminante de la carrera de Messi con la Selección Argentina.
La imagen de aquella competencia lleva la inscripción “campeón del mundo” y se encuentra junto a la figura de la Copa del Mundo. La línea de tiempo termina con una fotografía correspondiente al Mundial 2026.
Uno de los detalles centrales de la obra aparece en la parte inferior. Allí, Pallarols colocó una placa dorada con una frase dedicada al impacto que tuvo Messi durante su extensa trayectoria con la camiseta argentina: “No fueron seis mundiales. Fueron millones de sueños inspirados por un mismo jugador”.
El mensaje de Pallarols para Messi
Al mostrar el resultado final, el orfebre también dedicó unas palabras al capitán argentino por su recorrido al frente de la Selección y especialmente por la conquista alcanzada en Qatar.
“Te agradezco por ser el capitán, por haber guiado a nuestro equipo argentino de la forma más brillante posible. Esto ya es parte de nuestra historia y te lo debemos a vos. ¡Gracias, Leo!”, expresó Pallarols.
El artista acompañó la presentación audiovisual con el tango Por una cabeza. En las imágenes apareció sentado frente a una mesa, con la obra dedicada a Messi delante suyo y un cuadro de José de San Martín ubicado detrás.
Un homenaje a una trayectoria histórica
La pieza reconstruyó mediante imágenes diferentes etapas de la historia mundialista del rosarino, desde sus primeros pasos en la máxima competencia internacional hasta su consagración como campeón y su sexta participación.
Pallarols convirtió ese recorrido deportivo en una obra artesanal que combinó fotografías, inscripciones y elementos dorados, con la Copa del Mundo como figura central de la composición.
El trabajo surgió a partir de una iniciativa de la propia familia de Messi y quedó presentado públicamente por su creador, quien definió la realización de la pieza como un “inmenso honor y orgullo”.