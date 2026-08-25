El Gobierno abrió concursos para dirigir Museos Nacionales con sueldos de hasta $2,7 millones

El Gobierno abrió concursos para cubrir las direcciones de cinco Museos Nacionales. La inscripción estará disponible hasta el 7 de septiembre y los seleccionados tendrán contratos por cinco años, con posibilidad de prórroga.
Los concursos para Museos Nacionales fueron abiertos por la Secretaría de Cultura de la Nación para cubrir las direcciones de cinco instituciones históricas y culturales del país. La convocatoria, formalizada mediante su publicación en el Boletín Oficial, permanecerá disponible hasta el próximo 7 de septiembre inclusive y contempla remuneraciones brutas que, según el cargo, superan los 2,7 millones de pesos.
Las personas seleccionadas serán contratadas por un período de cinco años y tendrán la posibilidad de acceder a una prórroga de hasta otros dos, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Régimen de Selección del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). La búsqueda apunta a profesionales con formación universitaria y experiencia tanto en áreas vinculadas al patrimonio y la cultura como en conducción de equipos.
El proceso de selección contemplará la evaluación de antecedentes profesionales, competencias vinculadas con la gestión y los proyectos institucionales presentados por cada aspirante. Esa tarea estará a cargo de un Comité de Selección integrado por especialistas externos, representantes del área de Cultura y autoridades de la Secretaría de Transformación del Estado.
Cuáles son los cinco museos que buscan directores
Uno de los cargos disponibles corresponde al Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo, ubicado en Bolívar 65, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ese puesto se estableció un haber básico de $1.004.243,76 y un suplemento por función ejecutiva de $1.481.591,70, lo que representa una remuneración bruta mensual de $2.485.835,46.
La misma remuneración fue establecida para la dirección del Museo Histórico Nacional, cuya sede funciona en Defensa 1600, en el barrio porteño de San Telmo. El salario también se compone de $1.004.243,76 correspondientes al básico y otros $1.481.591,70 por el ejercicio de la función ejecutiva.
En tanto, el Museo Regional de Pintura José A. Terry, situado en Tilcara, provincia de Jujuy, es el único establecimiento incluido en la convocatoria que se encuentra fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Para ese puesto se contempla un básico de $1.004.243,76, una función ejecutiva de $1.270.019,70 y un adicional por zona desfavorable del 45%, por lo que el ingreso estimado alcanza los $2.747.882,41.
Los otros cargos incluidos en la convocatoria
El Gobierno también abrió el proceso para seleccionar a la próxima autoridad del Museo Casa de Ricardo Rojas, ubicado en Charcas 2837, en la Ciudad de Buenos Aires. En ese caso, la remuneración prevista asciende a $2.274.263,46 brutos mensuales.
El monto se encuentra integrado por un salario básico de $1.004.243,76 y un suplemento por función ejecutiva de $1.270.019,70. El establecimiento conserva el patrimonio vinculado con Ricardo Rojas y forma parte de la red de instituciones culturales nacionales alcanzadas por el proceso de selección.
La quinta vacante corresponde al Museo Casa de Yrurtia, ubicado en O'Higgins 2390, en el barrio porteño de Belgrano. Para la dirección de esa institución también se fijó una remuneración bruta mensual de $2.274.263,46, conformada por los mismos valores de básico y función ejecutiva previstos para la Casa de Ricardo Rojas.
Qué requisitos deben cumplir los postulantes
Para participar de los concursos para Museos Nacionales, los interesados deberán cumplir una serie de condiciones relacionadas con su formación académica y experiencia profesional. Entre los requisitos generales se estableció ser argentino nativo o naturalizado y tener al menos 18 años.
Los aspirantes deberán poseer, además, un título universitario de grado cuya duración no sea inferior a cuatro años. Entre las carreras consideradas afines aparecen Historia, Museología, Gestión Cultural, Curaduría, Bellas Artes, Arquitectura, Ciencias Sociales, Comunicación y Antropología, además de otras disciplinas relacionadas con las funciones de los cargos.
Otro de los requisitos será acreditar un mínimo de tres años de experiencia profesional posterior a la obtención del título en especialidades vinculadas con el puesto. A su vez, los candidatos deberán demostrar al menos dos años de experiencia en conducción de equipos de trabajo o desempeño en cargos de jefatura.
Cómo será el proceso de selección
Los perfiles requeridos también contemplan un manejo intermedio de herramientas informáticas y capacidad para leer y comprender textos en al menos un idioma extranjero. Estas competencias se sumarán a la evaluación integral que realizará el Comité de Selección durante las distintas etapas del concurso, detalló Iprofesional.
La convocatoria busca cubrir las cinco direcciones mediante un procedimiento abierto en el que tendrán peso los antecedentes de cada candidato, sus capacidades de gestión y las propuestas institucionales elaboradas para los museos a los que aspiren conducir.
La inscripción permanecerá abierta hasta el 7 de septiembre inclusive. Los interesados deberán consultar las condiciones particulares de cada convocatoria y formalizar su postulación mediante el portal oficial Concursar, donde se encuentra disponible la documentación correspondiente a los procesos de selección.