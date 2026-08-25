Talleres fue tercero en el Dos Orillas y Tomás Duré destacó el crecimiento del hockey

REDACCIÓN ELONCE
Talleres consiguió el tercer puesto del Torneo Dos Orillas 2026 y Tomás Duré analizó en El Once Deportivo el presente del equipo, el crecimiento de las inferiores y sus objetivos con el seleccionado entrerriano.
Talleres en el Dos Orillas cerró su participación con el tercer puesto en la rama masculina de hockey sobre césped, luego de superar a La Salle por 3-2 en penales australianos tras igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario. Tomás Duré, jugador del plantel superior, repasó en El Once Deportivo el camino recorrido y aseguró que el equipo mantiene la aspiración de pelear por el título.
El encuentro por el tercer puesto se disputó en las instalaciones de Paraná Rowing Club y tuvo una definición ajustada. Talleres logró imponerse desde los penales australianos y subirse al podio, aunque el resultado dejó sensaciones encontradas en un plantel que había llegado a las instancias decisivas con expectativas de disputar la final.
“Estamos contentos por poder dejar en este tercer puesto a Talleres, pero siempre con la espina de querer un poquito más, que creo que el grupo lo quiere y nos hubiese gustado estar en esa gran final”, expresó Duré al referirse a lo conseguido.
Un torneo de menor a mayor
Al analizar la campaña, el jugador consideró que Talleres fue encontrando su mejor funcionamiento con el transcurso de la competencia. “Creo que hicimos un torneo que fue de menos a más. Arrancamos medio flojo con algunos resultados que no fueron los esperados. De a poco fuimos a encontrar nuestro juego, nos fuimos sacando mejores resultados”, sostuvo.
En semifinales, el conjunto paranaense enfrentó a Náutico El Quillá y el partido terminó igualado sin goles. La ventaja deportiva favoreció al equipo santafesino, que posteriormente se consagró campeón del certamen. Para Duré, aquella actuación sirvió para demostrar que Talleres tenía herramientas para competir frente a los principales equipos.
En ese sentido, destacó que el equipo llegó más consolidado al duelo por el tercer puesto. “Ya llevamos un poco más aceitado con un sistema de juego mucho más claro”, indicó. También consideró que Talleres generó oportunidades durante el encuentro decisivo, principalmente en los primeros períodos, aunque le costó concretar en los metros finales.
Su historia con la camiseta de Talleres
Duré, de 22 años, contó que comenzó a practicar hockey a los 14 y realizó prácticamente toda su formación deportiva en el club. Pasó por diferentes categorías juveniles, Reserva y Primera División hasta consolidarse dentro del plantel superior.
“Yo soy del semillero, gracias a Dios. Yo salí de Talleres de chico. No arranqué de muy grande tampoco. Arranqué a los 14, ya tengo 22”, relató. Su llegada al deporte se produjo por invitación de un amigo de la escuela y, con el paso del tiempo, aquella experiencia terminó convirtiéndose en una pasión.
Actualmente también desarrolla una faceta vinculada a la conducción de equipos. Es ayudante técnico dentro de Talleres y dirige un conjunto de mami hockey de Paracao. Sobre esa experiencia, explicó que busca trasladar sus vivencias como jugador y transmitir la importancia de continuar aprendiendo pese a las equivocaciones.
El crecimiento del semillero
Uno de los aspectos que Duré remarcó fue la evolución experimentada por las divisiones formativas del hockey masculino. Talleres cuenta con una estructura que permite incorporar progresivamente a jugadores jóvenes al plantel superior y sostener la renovación del equipo.
El jugador mencionó especialmente el campeonato conseguido por la categoría Sub 14 masculina en el Dos Orillas. “Para nosotros es un orgullo muy grande porque me tocó a mí vivirlo de chico. No teníamos torneo Dos Orillas y que ellos lo tengan para nosotros es un orgullo enorme que demuestra el crecimiento del hockey acá en Paraná”, manifestó.
También remarcó la responsabilidad que tienen quienes integran Primera de convertirse en referentes para los más chicos. “Intentamos dar el mayor ejemplo posible tanto dentro como fuera de la cancha para los chicos, mostrarles cómo se representa la camiseta de Talleres, a intentar inculcar valores siempre, que es muy importante en el club”, afirmó.
El desafío con el seleccionado entrerriano
Duré también repasó su trayectoria con el seleccionado de Entre Ríos. Recordó con emoción su primera convocatoria al combinado mayor, cuando tenía alrededor de 18 años, y señaló que compartir el plantel con los principales jugadores de la provincia representó un paso importante en su carrera.
El hockeísta ya atravesó diferentes experiencias con el seleccionado, entre ellas un ascenso conseguido en Salta y posteriormente el descenso en un exigente campeonato disputado en Córdoba. Durante esas competencias también tuvo la posibilidad de medirse con jugadores que llegaron a integrar Los Leones, algo que calificó como una experiencia de enorme valor deportivo.
De cara a la próxima competencia, estableció una meta concreta. “Con el seleccionado de este año, lograr el ascenso creo que es lo más importante para este grupo”, señaló. Y agregó que la intención es colocar nuevamente a Entre Ríos entre los ocho mejores seleccionados del país.
El gran objetivo para lo que resta de 2026
Tras el tercer puesto conseguido, Talleres encarará la segunda parte de la temporada con la intención de volver a disputar las instancias decisivas. Duré aseguró que el plantel cuenta con jugadores, inferiores y un cuerpo técnico capaces de sostener esa ambición.
“Mi objetivo, como siempre digo, dejar a Talleres en lo más alto. Siempre pienso, intento pensar en el equipo porque creo que para mí es lo más importante que tenemos nosotros”, manifestó. Además, remarcó que los resultados no dependen de individualidades sino del funcionamiento colectivo.
El jugador planteó como objetivo principal conseguir el campeonato con Primera y volver a disputar una final con Reserva. Después del podio de Talleres en el Dos Orillas, Duré dejó en claro que el tercer puesto fue valorado, pero también funciona como impulso para un grupo que pretende dar otro paso y pelear nuevamente por el máximo lugar.