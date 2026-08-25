Pasajeros quedaron atrapados dentro de un colectivo en la Terminal de Ómnibus

Más de diez pasajeros quedaron atrapados en un colectivo de la empresa Etacer debido a una falla en el sistema de apertura de la puerta principal. El inconveniente ocurrió este martes en la Terminal de Ómnibus de Paraná y motivó la intervención de Bomberos Voluntarios.

El desperfecto se produjo cuando la unidad se preparaba para retirarse de la terminal. La puerta quedó bloqueada y los ocupantes no pudieron descender normalmente, por lo que se solicitó asistencia para liberarlos.

Cuando llegó la dotación, algunas personas ya habían conseguido salir y otras permanecían dentro del vehículo. Los bomberos trabajaron sobre la puerta para ampliar la abertura y facilitar el descenso de los pasajeros.

Utilizaron una herramienta especial

“Al llegar al lugar nos encontramos con que las personas que estaban adentro habían quedado atrapadas por el bloqueo de la puerta, que tenía una falla”, explicó a Elonce uno de los integrantes de Bomberos Voluntarios que participó del procedimiento.

El rescatista señaló que la puerta ya había sido abierta parcialmente antes de la llegada de la dotación. A partir de esa abertura inicial, los bomberos emplearon una herramienta denominada Halligan para ensanchar el espacio sin ejercer una fuerza excesiva sobre la estructura.

De esa manera, lograron destrabar el acceso principal y permitir que los ocupantes abandonaran la unidad.

Los pasajeros estuvieron fuera de peligro

Según precisó el bombero, dentro del colectivo permanecían más de diez pasajeros cuando comenzó la intervención. Algunos ocupantes habían conseguido bajar previamente y el resto pudo salir mediante la abertura realizada por el personal de emergencia.

Pasajeros quedaron atrapados dentro de un colectivo en la terminal

El operativo se desarrolló sin inconvenientes adicionales. “El procedimiento se llevó adelante con total tranquilidad y las personas estuvieron fuera de peligro”, aseguró el integrante del cuerpo.

Tras el rescate, el colectivo fue retirado de la terminal y trasladado a un taller mecánico para realizar una revisión. De acuerdo con lo manifestado por el chofer, el inconveniente se originó en el mecanismo de bloqueo de la puerta.