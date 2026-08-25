Calles de un barrio del sur de Paraná, llevarán los nombres de tripulantes del ARA San Juan como homenaje

Tripulantes del ARA San Juan serán homenajeados con sus nombres en calles del barrio 170 Viviendas de Paraná. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la iniciativa que busca mantener viva la memoria de quienes murieron durante la tragedia de 2017.
Los tripulantes del ARA San Juan serán homenajeados en Paraná con la imposición de sus nombres a diferentes calles internas del barrio 170 Viviendas. La iniciativa fue aprobada por unanimidad durante la 12ª sesión ordinaria del año del Concejo Deliberante.
La ordenanza tuvo como objetivo reconocer “el valor, compromiso y entrega de estos hombres y mujeres que dieron su vida al servicio de la Patria”. De esta manera, siete calles actualmente identificadas mediante números pasarán a recordar a integrantes de la tripulación del submarino.
La autora del proyecto, la concejala Rosana Toso (Juntos por Entre Ríos), destacó el significado de incorporar esos nombres al entramado urbano. “Rendir homenaje a los tripulantes del ARA San Juan a través de la denominación de calles no es un simple acto simbólico”, sostuvo.
Los nombres que tendrán las calles
La calle Nº 1.745 llevará el nombre de Capitán de Corbeta Jorge Ignacio Bergallo, mientras que la Nº 1.743 será denominada Capitán de Fragata Pedro Martín Fernández. Ambas corresponden a las calles laterales principales contempladas por la ordenanza.
Entre las arterias internas, la calle Nº 1.644 será Teniente de Corbeta Alejandro Alcaraz Coria; la Nº 1.646, Teniente de Corbeta Ezequiel Zabala; y la Nº 1.648 llevará el nombre de Teniente de Corbeta Jorge Luis Mealla.
A su vez, la calle Nº 1.650 será denominada Suboficial Principal Hugo Dante César Aramayo y la Nº 1.652 llevará el nombre de Suboficial Segundo Walter Germán Real. La nomenclatura busca incorporar el recuerdo de los submarinistas a la vida cotidiana de las familias del sector.
Un homenaje a los 44 submarinistas
El submarino ARA San Juan (S-42), perteneciente a la Armada Argentina, desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras realizaba tareas de patrullaje en el Mar Argentino. A bordo viajaban 44 tripulantes.
Después de una extensa búsqueda nacional e internacional, la nave fue localizada el 17 de noviembre de 2018, un año y dos días después de su último contacto. Los restos fueron encontrados a más de 900 metros de profundidad, al este de Península Valdés.
La tripulación estaba integrada por oficiales, suboficiales, técnicos y profesionales provenientes de diferentes provincias. Entre ellos se encontraba Eliana María Krawczyk, quien fue la primera oficial submarinista mujer de Sudamérica.
“Inscribir sus nombres en la vida cotidiana”
Al fundamentar la propuesta, Toso remarcó que la decisión pretende trascender el homenaje formal. “Es una forma de inscribir sus nombres en la vida cotidiana de nuestra comunidad, de enseñar a las generaciones futuras sobre el sacrificio silencioso de quienes eligen una vida de servicio, y de mantener viva la memoria de una tragedia que conmovió a todo el país”, afirmó.
En los fundamentos también se destacó la elección de los sectores alcanzados por la iniciativa. “Elegir a los barrios 170 Viviendas y VICOER XVI para llevar adelante esta iniciativa no es casual”, señaló el texto aprobado por los concejales.
Según se argumentó, se trata de zonas “en proceso de consolidación urbana, habitadas por familias jóvenes y trabajadoras, donde cada nueva calle representa una oportunidad para construir identidad, pertenencia y valores ciudadanos”.
Aprobaron otros nombres para calles
Durante la misma sesión, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad otro proyecto destinado a establecer nombres para calles de la capital entrerriana. La propuesta fue presentada por los concejales Rosana Toso, Pablo Donadío y Fabián Carbajal, del bloque Juntos por Entre Ríos.
La medida alcanzó al sector del barrio Capiba comprendido entre Juan B. Justo, Lisandro de la Torre y Gobernador E. Parera. Allí, diferentes arterias que hasta el momento eran reconocidas por su identificación catastral pasarán a contar con nombres propios.
De esta manera, la calle 924 será denominada “Don Antonio Amuchástegui”; la 928, “El Jornalero”; la 939, “Víctor Brondi”; la 941, “El Cardenal”; la 943, “La Tropilla”; y la calle 937 llevará el nombre de “Roberto Baruzzo”.