El Concejo Deliberante de Paraná sesiona este martes

El Concejo Deliberante de Paraná realizará este martes a partir de las 9, su 12° sesión ordinaria del año.
El Concejo Deliberante de Paraná realizará su 12° sesión ordinaria 2026. Las deliberaciones se llevarán adelante este martes 25 de agosto, a partir de las 9, en el recinto ubicado en el Palacio Municipal.
En la oportunidad se tratará una iniciativa impulsada por la edila Rosana Toso (Juntos por Entre Ríos), a través de la cual se dispone la nomenclatura de las calles internas del barrio "170 Viviendas" con los nombres de los tripulantes del submarino "Ara San Juan", en reconocimiento "al valor, compromiso y entrega de estos hombres y mujeres que dieron su vida al servicio de la Patria".
El submarino ARA San Juan (S-42), perteneciente a la Armada Argentina, desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras realizaba tareas de patrullaje en el Mar Argentino. Tras una intensa búsqueda nacional e internacional, el 17 de noviembre de 2018, a un año y dos días de su último contacto, la nave fue localizada a más de 900 metros de profundidad, al este de la Península Valdés. En su interior se encontraban los restos de sus 44 tripulantes, quienes fueron declarados oficialmente fallecidos en cumplimiento de su deber.
La sesión del HCD podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube "cdparana".