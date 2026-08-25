Familia fue víctima de violento asalto: golpearon a un hombre y amenazaron a su esposa y su hijo

Cinco delincuentes asaltaron a una familia en su vivienda. Luego de 20 minutos, escaparon en la camioneta de la familia con dinero, una PlayStation 5 y perfumes.
Una familia de Mar del Plata fue víctima de un violento asalto este lunes a la mañana en una vivienda del barrio San Carlos, donde al menos cinco delincuentes irrumpieron mientras sus integrantes se preparaban para salir y permanecieron más de 20 minutos. Durante el robo, golpearon salvajemente al dueño de casa y amenazaron a su esposa y a su hijo de 11 años, a quienes encerraron en la cocina.
El hecho ocurrió poco antes de las 10 en una vivienda de Vieytes, entre Urquiza y Pellegrini. Celeste se encontraba junto a su marido y su hijo, y se disponían a llevar al gato al veterinario. La mujer había dejado abierta la puerta de ingreso, aunque la reja permanecía cerrada sin llave.
“En un momento, miré para atrás y vi que se metían tres ladrones: dos agarraron a mi marido y a mí se me vino uno con un cuchillo. El cuarto se quedó vigilando en la vereda”, contó la víctima.
La secuencia quedó registrada parcialmente por las cámaras de seguridad de la propia vivienda y por dispositivos instalados en casas de vecinos. En las imágenes obtenidas posteriormente pudo observarse que los delincuentes se movilizaban en un automóvil marca Peugeot 2008 negro, conducido por un quinto integrante del grupo.
Incluso una de las cámaras ubicadas dentro de la casa alcanzó a registrar parte del asalto, hasta que los delincuentes advirtieron su presencia y la desconectaron.
Según relató Celeste, su hijo se encontraba en la planta superior cuando comenzó el robo. “Mi nene estaba arriba y se encerró en su habitación. Primero no lo descubrieron pero después sí y lo bajaron”, explicó.
Violento robo en el barrio San Carlos: golpearon a un hombre y amenazaron con cortarles la lengua a su esposa y su hijo 🔴
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A partir de entonces, los delincuentes encerraron a la mujer y al chico en la cocina. “Me pegaron para que dejara de gritar y me amenazaron con que me iban a cortar la lengua si seguía gritando y con que le iban a pegar a mi hijo”, contó.
Mientras tanto, el marido de la mujer permaneció en el living, donde fue atacado a golpes. “Lo desfiguraron a golpes. Hasta con el palo de hockey del nene le pegaron”, relató la víctima.
Los asaltantes buscaban principalmente dinero y reclamaban insistentemente dólares. “Nos gritaban: ‘¡Los dólares, los dólares!’. Pero no tenemos dólares”, contó Celeste.
Los delincuentes recorrieron distintos sectores de la vivienda y revolvieron las habitaciones en busca de valores. “Arriba revolvieron todo, hasta sacaron un pedazo de cielorraso”, describió.
Finalmente, escaparon con 300 mil pesos, una PlayStation 5 perteneciente al niño y un par de perfumes importados. También se llevaron la camioneta marca Volkswagen Amarok V6 de la familia, en la que huyeron del lugar.
Según trascendió durante la tarde, efectivos policiales localizaron la camioneta y aprehendieron a un adolescente de 16 años que aparentemente la conducía. La investigación procura ahora determinar la identidad y el paradero de los demás posibles autores.
Después de que los delincuentes escaparan, arribaron a la vivienda ambulancias del SAME para asistir a las víctimas, principalmente al hombre que había recibido los golpes. También concurrieron efectivos de la comisaría novena -con jurisdicción en el sector-, y peritos de la Policía Científica.