Imputaron a la mujer acusada de matar a su hijo en Santa Fe

La madre de Izan Aguirre, el niño de 6 años que murió en su casa de la ciudad santafesina de San Justo, fue imputada este lunes por homicidio agravado por el vínculo y continuará privada de su libertad mientras una Junta Especial de Salud Mental evalúa su estado y determina si comprendía la criminalidad de sus actos al momento del hecho.

La audiencia se realizó esta tarde en los Tribunales de Santa Fe, donde las fiscales María Laura Urquiza y Daniela Montegrosso formalizaron la acusación contra la mujer de 22 años, identificada como R.A.M.

De acuerdo a la investigación, el niño murió como consecuencia de un estrangulamiento mecánico o manual, confirmó la Fiscalía durante la sesión.

Uno de los puntos centrales de la jornada estuvo relacionado con la situación de salud mental de la imputada. La Justicia dispuso la intervención de una Junta Especial, que deberá establecer si la mujer podía comprender la gravedad y la criminalidad de sus actos y si actualmente se encuentra en condiciones de afrontar el proceso penal.

Mientras se desarrollen esas evaluaciones, la acusada permanecerá alojada en una dependencia del Servicio Penitenciario. La defensa había solicitado que fuera derivada a un hospital especializado, pero el planteo fue rechazado y el juez resolvió que continuara detenida.

El resultado de la Junta será determinante para el futuro de la causa: si los especialistas concluyen que la mujer no comprendía la criminalidad de lo ocurrido, la Justicia deberá analizar la aplicación de medidas de seguridad y tratamiento.

En cambio, si se establece que era consciente de sus actos, el expediente continuará por la vía penal y podrán avanzar las medidas cautelares correspondientes.

Por el momento, la madre de Izan es la única persona formalmente acusada y privada de su libertad. Sin embargo, la investigación continúa abierta, con peritajes sobre teléfonos celulares y otras pruebas que buscan reconstruir las circunstancias que rodearon la muerte del niño.