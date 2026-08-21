Se conocieron los resultados de la autopsia del niño de 6 años asesinado: su madre sigue detenida

La autopsia de Izán Aguirre, el niño de 6 años que murió en San Justo, provincia de Santa Fe, reveló que el fallecimiento se produjo como consecuencia de una asfixia por ahorcamiento. La madre del menor, una joven de 22 años, continuaba detenida mientras avanzaba la investigación judicial.

Los resultados preliminares de la necropsia, realizada en la morgue judicial de la capital santafesina, establecieron que el niño sufrió un estrangulamiento. Sin embargo, los investigadores aguardaban estudios complementarios para determinar con precisión cómo ocurrió la muerte.

En ese sentido, restaba conocer los resultados de los análisis anatomopatológicos y bioquímicos solicitados en el marco de la causa. Esas pericias serán incorporadas al expediente para intentar reconstruir la mecánica del crimen.

La madre del niño permanecía detenida

La investigación quedó a cargo de la fiscal Daniela Montegrosso, integrante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe. La funcionaria judicial dispuso la detención de la madre de Izán, identificada por sus iniciales R.M.

La mujer tiene 22 años y, según informaron las autoridades judiciales, no registra antecedentes. Los investigadores analizaban diferentes elementos reunidos durante las primeras horas posteriores a la muerte del niño.

El fiscal regional de la Primera Circunscripción del MPA, Jorge Nessier, y Montegrosso brindaron una conferencia de prensa en la sede de la Unidad Fiscal San Justo, donde dieron detalles sobre las primeras medidas adoptadas.

Analizan celulares y tomaron testimonios

Entre las diligencias realizadas se encontraban las primeras declaraciones testimoniales. Además, la Fiscalía ordenó efectuar peritajes sobre teléfonos celulares y otros dispositivos que fueron secuestrados durante la investigación.

Al referirse a la situación de la madre, Nessier explicó que los elementos reunidos inicialmente llevaron a los investigadores a concentrar las sospechas sobre ella. “Este tipo de hechos requiere una mirada inicial que es la que nos permite sostener, en estos momentos, que la responsabilidad del hecho parecería recaer en la madre del niño. Por esa razón es que la fiscal ha dispuesto su detención”, afirmó.

No obstante, desde el Ministerio Público de la Acusación señalaron que la pesquisa continuaba abierta y que se intentaba establecer si hubo participación de otras personas en la muerte de Izán.

“La investigación nos va a permitir dilucidar, en los próximos días, si existe alguna otra responsabilidad que pueda ser atribuida a otra persona”, sostuvo Nessier.