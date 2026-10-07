La Virgen del Rosario pasó por la Parroquia San Juan Bautista: "Es como una segunda mamá que nos protege"

La Virgen del Rosario llegó a San Juan Bautista en el marco de la tradicional caravana que este miércoles recorre distintos barrios y parroquias de Paraná. Vecinos esperaron a la patrona de la ciudad con flores, globos y muestras de profunda emoción, mientras las campanas anunciaban el arribo de la imagen.

(Elonce)

Minutos antes de la llegada, numerosas familias se congregaron en el lugar. "Las dos cosas, pedir y agradecer", resumió una vecina a Elonce al explicar qué significaba para ella participar de la jornada. Otra mujer contó que había llevado flores de su jardín especialmente para entregárselas a la Virgen.

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También hubo pedidos vinculados con la salud. "Esperando a la Virgencita y rezando por los enfermos", expresó una de las presentes. Los más chicos también se acercaron con flores y pedidos particulares. "Es alguien muy importante para mí", contó uno de ellos mientras aguardaba el paso de la imagen.

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Campanas, flores y globos para recibir a la Virgen

La comunidad preparó especialmente la llegada de la patrona de Paraná. Una de las colaboradoras destacó que vecinos y trabajadores participaron de la ornamentación: "Estoy muy contenta porque toda la comunidad de acá ha colaborado. Los chicos de un taller inflaron 100 globos para recibir a nuestra Virgen".

La expectativa se transformó en emoción cuando comenzaron a escucharse las campanas y la caravana apareció acompañada por vehículos, bicicletas y bocinazos. Los fieles arrojaron flores al paso de la imagen y se acercaron para entregar rosarios y otras ofrendas, mientras personal de Tránsito municipal acompañaba el recorrido.

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"Emociona ver la llegada de la Virgen al barrio. La Virgen es como una segunda mamá que nos protege todos los días", expresó otra vecina. La escena estuvo marcada por abrazos, oraciones y agradecimientos mientras el sacerdote recibía las numerosas flores acercadas por los presentes.

Una beba que lleva el nombre de la Virgen del Rosario

Uno de los momentos más emotivos ocurrió con la presencia de una beba de apenas un mes que lleva un nombre en honor a la Virgen. Su familia contó que durante el embarazo atravesaron dificultades y realizaron un pedido especial para que todo saliera bien.

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"Le pedí con orgullo tener la nena para cerrar el ciclo", relató la mamá, quien ya tenía dos hijos varones. Sus familiares explicaron que hubo "un problema" durante el embarazo y que recurrieron a la Virgen. "Agradecer a la Virgen sobre todo, son milagros", expresaron.

Tras permanecer algunos minutos junto a la comunidad, la caravana de la Virgen del Rosario en Paraná retomó su marcha. Los vecinos la despidieron con alegría, flores y oraciones antes de que continuara hacia la siguiente parroquia de su recorrido por la ciudad.