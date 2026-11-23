Hubo exposiciones, intervenciones artísticas, performances, música en vivo y propuestas gastronómicas. La intendenta Rosario Romero, destacó la importancia de promover el encuentro de la comunidad con el arte.
La ciudad tuvo una nueva edición de la Noche de las Galerías, una iniciativa que abrió las puertas de espacios dedicados a las artes visuales para acercar al público la producción de artistas locales y fortalecer el vínculo entre creadores, galerías y comunidad.
Durante la jornada, 10 galerías y espacios independientes, junto a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales con la Escuela de Artes Visuales, y el Museo Provincial de Bellas Artes, ofrecieron una programación diversa que incluyó muestras individuales y colectivas, instalaciones interactivas, dibujo en vivo, performances, charlas, recorridos y encuentros con artistas. También hubo venta de obras, música en vivo y propuestas gastronómicas.
La intendenta Rosario Romero, recorrió tres de las galerías participantes junto al secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani; el subsecretario de Cultura,Joaquín Arijón y la concejala Luisina Minni. Durante la visita, valoró la organización de los espacios culturales. “Es una hermosa experiencia que las galerías de arte de la ciudad se hayan organizado para mostrar lo que hacen tantos artistas”, expresó.
En ese sentido, destacó el valor del arte en la vida cotidiana y señaló: “El arte nos ayuda, nos acompaña en la vida, nos hace volar, nos estimula la imaginación”. Además, consideró que la propuesta, que incluyó un recorrido del bus turístico por los distintos espacios, es una actividad que merece repetirse.
Por su parte, Joaquín Arijón resaltó la participación de las galerías y el acompañamiento de las instituciones educativas y culturales. “Para nosotros es fundamental acompañar los proyectos artísticos, que puedan desarrollar su arte en la ciudad y que florezca la cultura”, sostuvo.
También valoró la respuesta del público y la posibilidad de conocer distintas expresiones artísticas a través del recorrido. “Son 10 espacios diversos, con 10 miradas totalmente distintas y complementarias, porque cada uno tiene su propia expresión”, señaló.
Desde la experiencia de los espacios independientes, Flor Sabatini, responsable de Casa Banano, explicó que el lugar funciona como una casa abierta a la producción y creación artística, con programas para artistas, talleres y residencias. “Lo que quiero es que sea un lugar donde se pueda producir y crear arte”, contó.
Sabatini también destacó la importancia de generar oportunidades para que nuevos artistas desarrollen sus proyectos y accedan a otros circuitos. En ese sentido, explicó que desde Casa Banano acompañan a creadores que luego participan en ferias de arte contemporáneo de distintas provincias y llegan al circuito nacional.
“Me interesa que no haya una barrera que diga: ‘No sé nada de arte’. Acá podés ver cómo alguien vive con el arte y descubrir un mundo nuevo. Es conocimiento y son cosas que complementan la vida”, reflexionó.
La Noche de las Galerías permitió visibilizar la diversidad de expresiones artísticas que se producen en Paraná y el trabajo de quienes sostienen espacios de creación, exhibición y circulación de obras, consolidando una propuesta que promueve el acceso a la cultura y el desarrollo de la escena artística local.