La actividad metalúrgica en Entre Ríos registró una caída interanual del 3,7% durante octubre de 2026, ubicándose como la segunda provincia con mayor retroceso entre los principales distritos industriales del país. A nivel nacional, la producción disminuyó un 2,1% respecto del mismo mes del año anterior y acumuló una contracción del 5% en los primeros diez meses del año, según informó la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

El relevamiento difundido por NA indicó que, si bien la producción nacional mostró una recuperación mensual del 0,8% frente a septiembre, esa mejora resultó insuficiente para revertir la tendencia negativa que atravesó el sector desde junio.

Uno de los indicadores más preocupantes fue el uso de la capacidad instalada, que descendió al 41,8%, con una caída de 2,5 puntos porcentuales respecto de octubre de 2025. Se trató del registro más bajo para ese mes desde el inicio de la serie estadística, en 2016.

Entre Ríos, entre las provincias con mayor caída

El informe mostró que las cinco principales provincias metalúrgicas registraron retrocesos interanuales durante octubre. Santa Fe encabezó las bajas, con una contracción del 5,6%, principalmente por la debilidad de la demanda interna de maquinaria agrícola.

Entre Ríos ocupó el segundo lugar, con una disminución del 3,7%, en un escenario marcado por las dificultades de acceso al crédito que afectaron a las empresas del sector.

Por detrás se ubicaron Buenos Aires, con una caída del 1,7%; Córdoba, con una baja del 1%; y Mendoza, donde la producción retrocedió un 0,4%.

En Buenos Aires, el descenso estuvo relacionado con menores ventas en el mercado interno, parcialmente compensadas por las exportaciones. Córdoba sufrió el impacto de la menor demanda de autopartes, la paralización de obras públicas y las dificultades de rentabilidad del sector agropecuario. Mendoza, en tanto, encontró cierto respaldo en las obras vinculadas con la actividad hidrocarburífera.

Los sectores industriales más afectados

Al analizar el desempeño por rubros, ADIMRA identificó que Bienes de capital registró la mayor caída, con un retroceso interanual del 9,2%. Este segmento acumuló 18 meses consecutivos de contracción, principalmente por la falta de contratos y nuevos pedidos.

También presentaron resultados negativos Maquinaria agrícola y Equipamiento médico, ambos con bajas del 4,5%; Carrocerías y remolques, con una disminución del 2,4%; Autopartes, con el 2,3%; y Otros productos de metal, con el 1,4%.

En contraste, Fundición registró un crecimiento del 4,6%, después de haber retrocedido en 32 de los 33 meses anteriores. Equipos y aparatos eléctricos también mostró una recuperación del 4,2%, luego de 14 meses consecutivos de caídas.

Sin embargo, desde la entidad aclararon que estas mejoras estuvieron relacionadas principalmente con niveles de comparación excepcionalmente bajos durante el año anterior.

La construcción y la minería también mostraron retrocesos

El informe analizó además la evolución de los sectores que demandan productos metalúrgicos. Los proveedores vinculados con la Construcción encabezaron las caídas, con una disminución del 4,3%, seguidos por Minería, con el 4,1%.

También registraron bajas los proveedores de Agroindustria (-3,6%), Petróleo y gas (-3,5%), Automotriz (-1,5%) y Consumo final (-1,1%).

Las únicas actividades con resultados positivos fueron Alimentos y bebidas, cuyos proveedores metalúrgicos crecieron un 3,2%, y Energía eléctrica, con una mejora del 2,8%.

Cayó el empleo y las empresas no prevén una recuperación inmediata

La contracción de la actividad también se reflejó en el mercado laboral. Según el Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA, el empleo metalúrgico disminuyó un 1,1% interanual, mientras que respecto de septiembre prácticamente no presentó variaciones.

Las expectativas empresariales para los próximos tres meses tampoco anticiparon una recuperación significativa. El 46% de las compañías consultadas estimó que mantendría sus niveles actuales de producción, mientras que el 28,7% proyectó nuevas caídas.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió sobre las dificultades que atravesaban las empresas para sostener su actividad.

“La falta de pedidos y contratos continúa siendo un desafío para buena parte de la actividad metalúrgica, particularmente entre los fabricantes de maquinaria y equipos”, señaló.

Frente a este escenario, el dirigente planteó la necesidad de fortalecer la integración de la industria con otras actividades económicas que registraron crecimiento.

“Argentina cuenta con actividades económicas que muestran un crecimiento sostenido, pero es necesario generar condiciones para que ese crecimiento alcance a más actividades industriales, fortalezca las cadenas de valor y contribuya a recuperar los niveles de producción y empleo”, concluyó.