Una explosión en un local de comidas de Ezpeleta, en el partido bonaerense de Quilmes, dejó al menos siete personas heridas durante la noche del domingo, mientras se desarrollaban los festejos por el 154.º aniversario de la localidad. El estallido provocó un incendio de importantes dimensiones y obligó a suspender el espectáculo musical que reunía a numerosas familias.

El episodio ocurrió alrededor de las 22 en una rotisería ubicada sobre la avenida Centenario al 5200, casi en su intersección con Bogotá. En ese momento, el grupo de cumbia Los Leales comenzaba su presentación en un escenario cercano, cuando la explosión sorprendió a los asistentes.

El herido más grave fue identificado como Nahuel Aguilar, de 32 años, responsable del comercio, quien sufrió quemaduras en aproximadamente el 50% de su cuerpo. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital de Quilmes, donde quedó internado en estado delicado.

Siete heridos y un importante operativo de emergencia

Entre las personas afectadas también se encontraba una joven de 19 años, que sufrió quemaduras en el rostro y una herida cortante en el brazo derecho que requirió sutura. Su hermano presentó un corte en la pierna izquierda y otras lesiones leves. Ambos fueron derivados al Hospital de Quilmes.

Otra joven, de 22 años, recibió atención médica por astillas de vidrio en uno de sus ojos, una lesión en el cuero cabelludo y una crisis nerviosa. Además, una mujer de 73 años fue trasladada a la Clínica Santa Clara.

Una niña de aproximadamente 11 años sufrió un corte en el cuero cabelludo y fue llevada por sus padres a un centro asistencial. Otra mujer recibió atención en el lugar por un zumbido en el oído, aunque no necesitó ser trasladada.

Ante la magnitud del incendio, fueron convocados los cuatro cuarteles de Bomberos Voluntarios del distrito: Solano, La Florida, Bernal y Quilmes. Los equipos trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia construcciones cercanas.

Testigos relataron momentos de desesperación

Un vecino que presenció el incendio desde su vivienda describió la magnitud de las llamas y la desesperación de quienes se encontraban en las inmediaciones.

“Eran tremendas las llamaradas. Se veía mucho fuego. Dicen que el hombre que está más grave era alguien que trabajaba en el local que quedó medio acorralado y solo pudo salir cuando lo ayudó un amigo. Lo vieron corriendo en llamas”, relató a LN+.

🚨 Explosión e incendio en Ezpeleta: ocho heridos, uno de ellos con quemaduras graves 🔥 Una explosión seguida de un incendio en un local de comidas ubicado en Centenario y Bogotá provocó momentos de tensión durante los festejos por el 154º aniversario de Ezpeleta. 🚑 La Municipalidad de Quilmes confirmó ocho personas heridas. El caso más grave es el de un hombre de 32 años que sufrió quemaduras en el 50% del cuerpo y fue trasladado al Hospital de Quilmes. 🚒 El espectáculo de Los Leales fue suspendido y se evacuó la zona. Trabajaron Bomberos, SAME, Defensa Civil y personal municipal. ⚖️ La Fiscalía Nº 22 investiga las causas de la explosión, en una causa caratulada «Lesiones culposas». 📲 Más información en https://t.co/Uze8bSuUB9 #Ezpeleta, #Quilmes, #Explosión, #Incendio, #AgenciaElVigía — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) November 23, 2026

Según los testimonios, algunas personas intentaron colaborar arrojando agua con las botellas que tenían a mano. El comercio afectado había abierto sus puertas apenas una semana antes, de acuerdo con lo señalado por vecinos de la zona.

🚨 EXPLOSIÓN E INCENDIO EN EZPELETA: SIETE HERIDOS DURANTE LOS FESTEJOS POR EL ANIVERSARIO Una fuerte explosión seguida de un incendio en una pizzería ubicada sobre avenida Centenario al 5200, casi esquina Bogotá, interrumpió este domingo por la noche los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta, en el partido de Quilmes. El episodio ocurrió alrededor de las 22:30, mientras se desarrollaba un espectáculo musical en la zona. La detonación provocó un incendio en el comercio y obligó a suspender el show de Los Leales y evacuar preventivamente el sector. El saldo fue de siete personas heridas. La víctima más grave es un hombre de 32 años, que sufrió quemaduras en aproximadamente el 50% del cuerpo, con lesiones en el torso, los brazos y parte del rostro. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Quilmes. También resultaron heridas una joven de 19 años, que sufrió quemaduras en el rostro y cortes en un brazo, su hermano, una mujer de 22 años que presentó lesiones por astillas de vidrio y cortes en la cabeza, y una niña de aproximadamente 11 años que sufrió una herida cortante en el cuero cabelludo. Además, otras dos mujeres necesitaron asistencia médica. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Quilmes, junto con ambulancias del SAME y personal de emergencia, que asistieron a las víctimas y controlaron las llamas. Las causas que originaron la explosión todavía son materia de investigación. Lo que debía ser una noche de celebración para los vecinos de Ezpeleta terminó con escenas de desesperación, heridos y un importante operativo de emergencia. — INFORBANO (@Inforbanodiario) November 23, 2026

Desde el Municipio de Quilmes confirmaron que se dispuso la suspensión inmediata del espectáculo y la evacuación del sector. También se colocaron vallados y se estableció un cordón de seguridad para permitir el ingreso de ambulancias y equipos de emergencia.

Investigan las causas de la explosión

Las circunstancias que provocaron el estallido todavía no habían sido determinadas. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N.º 22, que caratuló inicialmente el expediente como lesiones culposas y ordenó las pericias correspondientes.

El incidente ocurrió mientras Ezpeleta celebraba su 154.º aniversario, una jornada que había comenzado con actividades oficiales encabezadas por la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, en la Plaza San Martín.