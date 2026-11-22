La investigación por la explosión en Lanús, que dejó cuatro trabajadores de Metrogas fallecidos, avanzó con el secuestro de una máquina perforadora que habría dañado un caño de gas durante una obra en Remedios de Escalada. A más de una semana de la tragedia, ocurrida el 13 de noviembre, la fiscal Yanina Estévez ordenó distintas medidas para determinar cómo se produjo el estallido y si existieron incumplimientos de los protocolos de seguridad. Por el momento, no hay personas imputadas.

Según informaron fuentes judiciales a Infobae, el jueves pasado se retiró una perforadora direccional horizontal, conocida como tunelera, marca Ditch Witch, modelo JT20, identificada como TUNE-1621. La maquinaria pertenece a Exgadet S.A., empresa contratista que realizaba trabajos de renovación de la red de distribución de gas para Metrogas.

El equipo fue secuestrado en el obrador de la compañía, ubicado en Alfredo Palacios 4690, en Valentín Alsina, donde permanecía aislado. Los investigadores también incautaron la computadora central que controla la perforadora y teléfonos celulares de trabajadores vinculados con las tareas, además de incorporar información técnica de Metrogas.

Investigan cómo se produjo la explosión

La Fiscalía busca establecer las circunstancias en las que la maquinaria habría perforado el conducto y qué ocurrió durante los minutos posteriores a la fuga de gas. Una de las principales cuestiones será determinar si se respetaron los procedimientos de emergencia previstos para este tipo de incidentes.

“En todo el proceso desde la pinchadura del caño hasta la explosión existen protocolos de actuación muy detallados para evitar consecuencias lesivas a terceros. La Fiscalía determinará si existió alguna violación a dichos protocolos de actuación de emergencia”, señalaron fuentes vinculadas con la investigación.

Hasta el momento no se formularon imputaciones, debido a que los investigadores continúan analizando la documentación aportada por las empresas y las evidencias recolectadas. También se aguardan peritajes de Bomberos sobre el funcionamiento de la perforadora y la mecánica de la rotura del caño. Las mechas de la máquina no habían sido retiradas del lugar del siniestro y se presume que permanecen entre los escombros.

La empresa contratista puso documentación a disposición

Exgadet S.A. presentó un escrito ante la fiscal Yanina Estévez en el que ofreció la maquinaria utilizada, contratos y documentación relacionada con los trabajos. La presentación fue realizada por su apoderado, Matías Simoni, con el patrocinio de los abogados Rafael Cúneo Libarona y Ricardo Andrés Marguery.

La firma explicó que ejecutaba la obra denominada “Remedios de Escalada Radio 1 y Radio 2”, correspondiente a un contrato con Metrogas para renovar redes de distribución. También aportó anexos comerciales y técnicos y solicitó ser notificada antes de la realización de pericias sobre los equipos.

“La empresa lamenta mucho lo sucedido. Puso a disposición de la Fiscalía la máquina y documentación muy importante”, expresó Cúneo Libarona a Infobae. El abogado agregó que restaba determinar mediante los estudios técnicos cómo se produjo la perforación y si existió un incumplimiento negligente de los protocolos.

Cuatro trabajadores murieron por la explosión

La tragedia provocó la muerte de cuatro trabajadores de Metrogas, luego de que durante la semana se confirmaran nuevos fallecimientos entre los operarios que habían resultado gravemente heridos.

La primera víctima identificada fue Marcelo García, de 47 años, cuyo cuerpo había quedado atrapado entre los escombros. Debido a las condiciones en las que fue encontrado, su identidad debió establecerse mediante un estudio de ADN realizado en un laboratorio de Junín. El trabajador era padre de dos niños de seis y ocho años.

El jueves también se confirmó el fallecimiento de Néstor Julián D’Alesandro, de 44 años, quien permanecía internado en el Sanatorio Fitz Roy, en la ciudad de Buenos Aires. Su autopsia quedó bajo intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional N.º 2 de Capital Federal.

Durante la mañana del sábado murieron otros dos empleados que continuaban internados en grave estado, por lo que la cantidad de víctimas fatales ascendió a cuatro. La información disponible no precisó las identidades de estos últimos trabajadores.

Metrogas informó que la rotura fue advertida antes de la explosión

En una presentación judicial, Metrogas detalló la secuencia de comunicaciones registradas durante la mañana del 13 de noviembre, cuando se produjo la rotura de la cañería en Coronel Beltrán 78, entre Iberlucea e Hipólito Yrigoyen, en Remedios de Escalada.

Según la documentación presentada ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, el primer aviso se registró a las 9:44, cuando el inspector Maximiliano Volonte informó que una tunelera de Exgadet había golpeado un conducto de gas.

A las 9:51, el mismo inspector reiteró la comunicación. Posteriormente, a las 10:06, una vecina llamó para advertir sobre la fuga en la misma cuadra. La compañía señaló que para ese momento ya había personal trabajando en el lugar, por lo que no se generó una nueva intervención.

Las obras contaban con autorizaciones, según la empresa

Metrogas sostuvo ante la Justicia que los trabajos habían sido autorizados por los organismos correspondientes. El proyecto, identificado internamente como “Proy 42”, contemplaba el reemplazo de redes de baja presión de hierro fundido por cañerías de polietileno de media presión.

La distribuidora indicó que el plan había sido comunicado al organismo regulador el 29 de mayo de 2026 y que la Municipalidad de Lanús había otorgado el permiso para intervenir en el sector. Según la presentación, la autorización municipal también había sido prorrogada por 60 días.

La empresa identificó entre el personal que acudió al lugar al inspector Maximiliano Volonte, al reclamista Marcelo García, al asistente Marcelo Alcobre y al asistente de mantenimiento Néstor Julián D’Alesandro. Dos de ellos, García y D’Alesandro, fallecieron como consecuencia de la tragedia.

Continúan las pericias y la demolición de estructuras dañadas

Mientras avanzó la investigación judicial, en el lugar de la explosión se realizaron tareas de demolición de las estructuras afectadas y distintos estudios técnicos destinados a reconstruir el episodio.

La causa continúa bajo la calificación de incendio o estrago culposo seguido de muerte. La Fiscalía deberá determinar si la rotura del conducto estuvo relacionada con una maniobra incorrecta de la maquinaria y si, una vez detectada la fuga, se cumplieron las medidas de seguridad necesarias para evitar la explosión.

Por el momento, no hay personas imputadas y la investigación permanece abierta, a la espera de los resultados de las pericias y del análisis de la documentación secuestrada.