Cesó la alerta por tormentas que regía para algunos departamentos de Entre Ríos y la última semana de noviembre estará marcada por temperaturas en ascenso, aunque con un descenso transitorio a mitad de semana. Según las previsiones, predominarán las jornadas estables, con abundante presencia de sol y escasas probabilidades de precipitaciones. El calor más intenso llegaría durante el último fin de semana del mes, cuando los registros podrían alcanzar los 36 grados en Paraná.

La meteoróloga Marina Fernández explicó a Meteored que “un cambio transitorio en la circulación atmosférica moderará el ambiente antes del regreso del calor intenso, en el último fin de semana del mes”. Las variaciones estarán relacionadas con cambios en la dirección del viento y en los niveles de humedad, que favorecerán primero un descenso térmico y posteriormente un nuevo calentamiento.

Para este domingo 22 de noviembre, en Paraná se espera cielo mayormente a parcialmente nublado, con temperaturas entre los 15 y 27 grados. El lunes 23, feriado, aumentará la nubosidad y se intensificará el viento del este y sudeste, con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora hacia la noche. La mínima prevista será de 16 grados y la máxima alcanzará los 28.

Cómo seguirá la semana en Entre Ríos

El martes 24, durante el comienzo de la semana laboral corta, las temperaturas volverán a subir, con una mínima cercana a los 18 grados y una máxima de 31 en Paraná. Para la mañana se prevén chaparrones aislados y de corta duración, con una probabilidad inferior al 40%. Las condiciones mejorarían hacia la tarde y la noche, aunque persistirá el cielo mayormente nublado.

El miércoles 25 se producirá un descenso térmico, con registros que oscilarán entre los 16 y 26 grados. Predominará el cielo parcialmente nublado y se intensificará el viento del sudeste, con velocidades de entre 22 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50. Este cambio favorecerá el ingreso de aire más seco y una mayor estabilidad atmosférica.

Se esperan jornadas estables y un marcado ascenso térmico.-

El jueves 26 será una de las jornadas más templadas de la semana, con temperaturas mínimas cercanas a los 17 grados y máximas de aproximadamente 27. Para el viernes 27 se anticipa un nuevo ascenso, con cielo mayormente nublado y una máxima de 29 grados en la capital entrerriana.

Cuándo llegarán los 36 grados a Paraná

El aumento de las temperaturas estará asociado al establecimiento de vientos del norte y noreste, que transportarán aire más cálido hacia el centro-este del país. La humedad también comenzará a recuperarse gradualmente, aunque sin señales de precipitaciones importantes.

El sábado 28 de noviembre podría convertirse en una de las jornadas más calurosas del período, con temperaturas máximas cercanas a los 36 grados en Paraná. Se espera predominio del sol y viento del noreste y este, en un escenario de condiciones plenamente veraniegas que podría extenderse durante el último fin de semana del mes.

En cuanto a las lluvias, después de los posibles chaparrones aislados del martes 24, no se anticipan episodios generalizados de precipitaciones durante el resto de la semana. De esta manera, noviembre finalizaría con estabilidad atmosférica y un marcado aumento de las temperaturas.