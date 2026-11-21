La niña cayó a una pileta de más de 2 metros de profundidad

Una niña de un año y diez meses permanece internada en estado crítico en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II de Corrientes, luego de caer a una pileta de inmersión para ganado de más de dos metros de profundidad en un establecimiento rural de Juan Pujol.

El accidente ocurrió el jueves, cuando la pequeña acompañaba a su padre mientras realizaba tareas rurales. Tras ser rescatada del agua, recibió las primeras atenciones médicas y fue trasladada de urgencia a la capital provincial.

Cómo ocurrió el accidente en Juan Pujol

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el padre de la niña la había dejado momentáneamente en una cabina utilizada para el pesaje de animales mientras realizaba un movimiento de hacienda.

Al regresar, advirtió que la pequeña ya no estaba en el lugar. Comenzó a buscarla por las inmediaciones del corral y sospechó que podría haber caído en el bañadero utilizado para el tratamiento sanitario del ganado.

Finalmente, la encontró sumergida en el agua y logró rescatarla.

La pileta de inmersión, utilizada para tratamientos veterinarios, puede alcanzar una profundidad de entre dos y dos metros y medio, lo que agravó las consecuencias del accidente.

La niña fue reanimada y trasladada de urgencia

Luego del rescate, la pequeña fue trasladada inicialmente al centro de salud de Juan Pujol y posteriormente al hospital de Monte Caseros. Debido a la gravedad de su estado, se dispuso su traslado de emergencia a la ciudad de Corrientes.

Según precisó el comisario Cristian Pérez, jefe de la Comisaría de Juan Pujol, la niña llegó al Hospital Pediátrico Juan Pablo II sin signos vitales perceptibles. El equipo médico realizó intensas maniobras de reanimación y logró recuperarla y estabilizarla.

Actualmente, permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos, con asistencia respiratoria mecánica y bajo monitoreo médico permanente.

Permanece en estado crítico

La situación de Josefina, como fue identificada la pequeña, mantiene en vilo a su familia y a la comunidad de Juan Pujol. La niña continúa bajo atención médica especializada en la capital correntina, mientras se aguarda su evolución.

El grave accidente ocurrió en un establecimiento rural del sur de Corrientes y generó preocupación entre los vecinos de la localidad, que acompañan a la familia en este difícil momento.