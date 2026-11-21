La búsqueda del camionero entrerriano desaparecido en Río Negro continuó este sábado 21 de noviembre con un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y equipos de rescate en el Alto Valle.

El joven, de 28 años, fue visto por última vez el miércoles 18, cuando habría caído accidentalmente al canal principal de riego de Cinco Saltos. Pese a los intensos rastrillajes por agua y tierra, hasta el momento no se encontraron rastros de su paradero.

Fuentes policiales confirmaron a Elonce que el transportista es Javier Luis Tomás Ríos, oriundo de Sir Leonard y radicado en Bovril, departamento La Paz, Entre Ríos. Su desaparición movilizó a bomberos, policías y organismos de emergencia de Río Negro, que desde el miércoles recorrieron distintos sectores del sistema de canales para intentar localizarlo.

Los trabajos se retomaron a primera hora del sábado y se extendieron hacia Cipolletti y Fernández Oro. Además, las autoridades incorporaron un dispositivo sumergible destinado a inspeccionar el fondo del canal principal, con el objetivo de revisar sectores donde la profundidad, la corriente y la escasa visibilidad dificultaron las tareas convencionales.

Amplían la búsqueda del camionero entrerriano en Río Negro

El operativo de este sábado se organizó después de una intensa jornada de rastrillajes que finalizó sin resultados positivos. Durante el viernes, los equipos recorrieron extensos tramos del canal principal y sus conexiones, tanto en Cinco Saltos como en localidades vecinas, sin encontrar elementos que permitieran establecer dónde se encontraba el transportista.

Las tareas estuvieron encabezadas por personal de la Comisaría 7ª de Cinco Saltos, con la participación de Protección Civil, Bomberos Voluntarios, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y efectivos de la Brigada Rural de la Policía de Río Negro. También intervinieron equipos de Defensa Civil y bomberos de otras jurisdicciones del Alto Valle.

Los rescatistas utilizaron embarcaciones, kayaks y equipos de buceo para inspeccionar sectores de difícil acceso. Paralelamente, los efectivos realizaron recorridas terrestres por ambas márgenes del sistema de riego, especialmente en aquellos puntos donde la corriente podría haber arrastrado al joven después de su desaparición.

El camión del entrerriano desaparecido.

Incorporaron tecnología para inspeccionar el fondo del canal

Una de las principales novedades de la jornada fue la incorporación de un equipo sumergible destinado a profundizar la inspección del lecho del canal. El dispositivo permite trabajar en sectores donde las condiciones del agua dificultan la observación directa y complementar las tareas que realizan los buzos especializados.

Según la información difundida sobre el procedimiento, el equipamiento fue incorporado para inspeccionar y remover sectores del fondo del curso de agua. La medida buscó ampliar las posibilidades de detección después de varios días de búsqueda sin resultados y avanzar sobre lugares que no pudieron examinarse completamente con los recursos utilizados inicialmente, publicó LM Cipoletti.

La ampliación territorial también fue considerada necesaria por los responsables del operativo. Durante el viernes, los trabajos llegaron hasta Cipolletti y General Fernández Oro, donde participaron organismos de emergencia locales. La estrategia consistió en revisar diferentes tramos vinculados al canal principal, ante la posibilidad de que la corriente hubiera desplazado al transportista.

Las lluvias podrían complicar los rastrillajes

Las condiciones meteorológicas representaron otra preocupación para los equipos de rescate. Las autoridades advirtieron que la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional podría afectar el desarrollo de las tareas previstas para este sábado, especialmente aquellas que requieren ingresar al agua.

En caso de intensificarse las precipitaciones, los rastrillajes acuáticos podrían interrumpirse por razones de seguridad. La fuerza de la corriente, las condiciones de visibilidad y las dificultades para operar en determinados sectores del canal son factores que deben evaluar los responsables del procedimiento.

Mientras tanto, las fuerzas participantes mantuvieron la coordinación entre las distintas jurisdicciones para sostener la búsqueda. La incorporación de nuevos recursos técnicos y la ampliación del área de cobertura fueron las principales medidas adoptadas ante la ausencia de resultados en las primeras jornadas.

Cómo desapareció el camionero entrerriano en Cinco Saltos

De acuerdo con la información proporcionada por el área de comunicación del Ministerio de Seguridad de Río Negro, el episodio ocurrió el miércoles 18 de noviembre, cuando el transportista aparentemente cayó de manera accidental al canal principal de riego, a la altura del Parque Industrial de Cinco Saltos.

La primera alerta fue realizada por un vecino que caminaba por la vera del canal y observó a un hombre dentro del agua. Según su testimonio, la persona levantaba los brazos y pedía auxilio mientras era arrastrada por la corriente, por lo que dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Dos integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos acudieron al lugar y uno de ellos se arrojó al cauce para intentar rescatarlo. Sin embargo, la fuerza del agua impidió que pudiera alcanzarlo. Poco después, el hombre desapareció de la superficie y se perdió todo contacto visual con él.

El operativo de rescate

Después de que el transportista fuera perdido de vista, se solicitó la intervención de más equipos de emergencia. Los primeros rastrillajes se concentraron en el sector noreste de Cinco Saltos, desde el área de juegos infantiles hacia el Parque Industrial y la usina.

El despliegue inicial incluyó kayaks, un dron y recorridas a pie por ambas márgenes del canal. Los rescatistas inspeccionaron distintos puntos del recorrido, aunque las características del cauce y la intensidad de la corriente dificultaron las tareas.

Con el transcurso de las horas, la búsqueda se extendió hacia otros sectores del sistema de riego. La falta de resultados motivó la continuidad de los procedimientos durante el jueves, el viernes y este sábado, con la incorporación progresiva de personal y equipamiento especializado.

Los indicios encontrados

La identificación del desaparecido estuvo vinculada con el hallazgo de un camión Mercedes-Benz estacionado en inmediaciones del Parque Industrial. Vecinos y trabajadores de una empresa del predio advirtieron que el vehículo permanecía con una puerta abierta y una garrafa en el exterior, sin que su conductor estuviera presente.

Cuando los efectivos inspeccionaron los alrededores, encontraron a unos 50 metros del rodado, sobre una bajada de cemento hacia el canal, varios elementos que llamaron su atención. Entre ellos había trapos, un cepillo manual y rastros de agua salpicada. Además, comprobaron que el frente del camión había sido higienizado recientemente.

Estos indicios reforzaron la hipótesis de que el transportista se encontraba limpiando la unidad antes de caer al agua. La versión fue respaldada por el testimonio de un trabajador de la zona, quien aseguró haberlo visto realizar esa tarea mientras aguardaba para efectuar una carga.

Continúa la búsqueda

La reconstrucción preliminar permitió establecer las circunstancias anteriores a la desaparición, aunque todavía no se determinaron con certeza los motivos por los cuales el camionero terminó dentro del canal. La hipótesis de una caída accidental surgió de los elementos encontrados y de los testimonios reunidos durante las primeras actuaciones.

#CincoSaltos 🔴 Dramática búsqueda de un camionero que cayó a las aguas del canal de riego. 👨‍🏭 El hombre es oriundo de Entre Ríos y se habria resbalado cuando buscaba agua para lavar el camión https://t.co/zrJXCKXvbT — Edgardo Pino (@chechealumine) November 19, 2026

A cuatro días del episodio, el operativo permanecía activo y concentrado en distintos sectores del Alto Valle rionegrino. La participación de buzos, bomberos, policías y personal de Protección Civil permitió ampliar los rastrillajes, pero hasta este sábado no se habían informado hallazgos que permitieran localizar al joven entrerriano.

Las autoridades continuaban trabajando sobre los cursos de agua conectados con el canal principal de Cinco Saltos. La utilización del nuevo dispositivo sumergible y la extensión de las recorridas hacia localidades vecinas marcaron una nueva etapa del procedimiento, mientras persistía la incertidumbre sobre el paradero de Javier Luis Tomás Ríos.