Una familia sufrió un robo mientras dormía en su vivienda de Paraná, después de que un hombre ingresara por el balcón de un tercer piso. En el domicilio también se encontraba su hijo pequeño.

El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en un inmueble ubicado sobre calle Corrientes, antes de Colón. Los ocupantes descansaban cuando se produjo el ingreso.

Según relataron los damnificados a Reporte 100.7, el sospechoso se llevó distintas pertenencias y quedó registrado en imágenes. En ese material puede observarse su rostro, señalaron.

Buscan recuperar llaves y documentación

Entre los objetos sustraídos se encuentran las llaves de la familia. Los afectados también advirtieron el faltante de documentación y buscan recuperarla.

El relato de los damnificados ubica el acceso por el balcón del tercer piso. No se precisó de qué manera el hombre habría alcanzado ese sector del edificio.

Las imágenes constituyen uno de los elementos disponibles para intentar identificar al sospechoso. Los afectados solicitaron la colaboración de quienes puedan aportar información sobre lo sucedido.

Dónde comunicar información sobre el robo

Quienes tengan datos que permitan reconocer al hombre pueden comunicarse al 911. El pedido también comprende información sobre las pertenencias sustraídas.

La familia destacó su interés en recuperar las llaves y los documentos. Ambos elementos estaban entre los faltantes advertidos después del hecho.

El robo se produjo en una vivienda del centro de Paraná, con sus ocupantes dentro. El ingreso por un balcón ubicado en un tercer piso fue el aspecto señalado por los damnificados al dar a conocer el episodio.