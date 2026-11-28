Un hombre de 30 años quedó detenido tras un procedimiento policial que culminó con el secuestro de 20 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular. Otro individuo escapó cuando los efectivos intentaron identificarlo.
Un procedimiento por presunto narcomenudeo culminó con un detenido y el secuestro de 20 envoltorios de cocaína, aproximadamente 75.000 pesos en efectivo y un teléfono celular. El operativo se concretó durante el mediodía de este sábado, en inmediaciones de la intersección de calles San José y Federación, de la ciudad de Federación.
La intervención comenzó alrededor de las 12.05, cuando efectivos de la Comisaría Tercera observaron a dos hombres que aparentemente intercambiaban elementos de manera disimulada frente a una vivienda precaria.
Según el informe policial, cuando los uniformados intentaron identificarlos, uno de ellos escapó, mientras que el otro ingresó al inmueble y descartó una billetera, dinero en efectivo, un teléfono celular y una media que contenía envoltorios sospechosos. El individuo fue demorado en el lugar.
Secuestraron cocaína y dinero en efectivo
Ante lo sucedido, se solicitó la intervención de la División Drogas Peligrosas, cuyos efectivos realizaron las diligencias correspondientes e incautaron alrededor de 20 envoltorios de nylon. El test orientativo de campo arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.
Además, los investigadores secuestraron aproximadamente 75.000 pesos en efectivo, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa.
Tras ser informada sobre el procedimiento, la fiscal de turno dispuso la aprehensión del hombre de 30 años, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental y quedó a disposición de la Justicia, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo.