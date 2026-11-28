REDACCIÓN ELONCE
El pronóstico del tiempo en Entre Ríos anticipa jornadas calurosas hasta el martes, con máximas de 35 grados. Luego aumentará la posibilidad de lluvias y descenderán las temperaturas. Un meteorólogo explicó cómo evolucionarán las condiciones en el país.
El pronóstico del tiempo en Entre Ríos anticipa un cierre de noviembre y un comienzo de diciembre con temperaturas elevadas, aunque las condiciones cambiarían hacia mediados de semana.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las máximas alcanzarán los 35 grados entre el lunes y el martes, mientras que desde el miércoles se espera un descenso térmico, acompañado por un incremento de la intensidad del viento.
El calor también se hará sentir en otras regiones del país, donde las temperaturas podrían acercarse a los 38 grados durante el fin de semana. Sin embargo, la expansión de las precipitaciones favorecerá un cambio en las condiciones meteorológicas en buena parte de la región pampeana.
El meteorólogo Leonardo De Benedictis, en un informe elaborado para Meteored, analizó la evolución de las temperaturas y las lluvias durante los próximos días. “El calor más intenso se sentirá este fin de semana. El martes se extenderán las lluvias y el miércoles refrescará en buena parte de la región pampeana”, señaló.
Domingo soleado y caluroso en Entre Ríos
Para este domingo 29 de noviembre, el SMN anticipó una jornada con predominio del sol, escasa nubosidad y temperaturas elevadas en todo el territorio entrerriano. Las máximas alcanzarán los 33 grados en el noreste provincial, mientras que en el centro y sur llegarán a los 34 grados.
Las condiciones serán estables y no se prevén precipitaciones durante la jornada. El ascenso térmico continuará el lunes 30 de noviembre, cuando las máximas podrían alcanzar los 35 grados en Paraná, Concordia y Gualeguaychú.
En el noreste entrerriano, las temperaturas mínimas rondarán los 21 grados durante el lunes. De esta manera, la provincia despedirá noviembre con condiciones propias del verano meteorológico, que comenzará el 1 de diciembre.
Diciembre comenzará con calor y probabilidad de lluvias
El martes 1 de diciembre se mantendrán las temperaturas elevadas en Entre Ríos, con registros máximos que nuevamente podrían alcanzar los 35 grados. No obstante, comenzarán a observarse modificaciones en las condiciones atmosféricas, principalmente en los departamentos del sur provincial.
De acuerdo con el pronóstico del SMN, aumentará la probabilidad de precipitaciones en esa región, mientras que en el centro y norte entrerriano las posibilidades de lluvias serían menores.
El cambio más significativo se produciría el miércoles 2 de diciembre, cuando las máximas descenderían hasta ubicarse entre los 28 y 29 grados. También se espera un incremento de la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.
El calor alcanzará los 38 grados en otras provincias
En su informe para Meteored, De Benedictis explicó que el calor intenso se prolongará durante el domingo desde el sur de La Pampa hasta el sudoeste de Buenos Aires. En esa franja del país podrían registrarse temperaturas cercanas a los 38 grados.
También se espera un incremento de las marcas térmicas en Santiago del Estero y el oeste de Chaco. En tanto, algunos sectores del norte de Salta podrían registrar nuevos chaparrones durante el fin de semana.
El especialista explicó que, durante las tardes calurosas, el calentamiento del suelo favorece el ascenso del aire. Cuando existe suficiente humedad, este proceso puede generar nubes de desarrollo vertical y provocar precipitaciones localizadas. “Así puede llover con fuerza en un campo mientras otro, a pocos kilómetros, sigue seco”, detalló.
El martes se extenderán las precipitaciones
El lunes comenzarán a moderarse las temperaturas en el sur bonaerense, aunque persistirán registros elevados en La Pampa y Santiago del Estero. En esta última provincia, las máximas podrían acercarse a los 37 grados.
Según De Benedictis, el martes será la jornada en la que las precipitaciones alcanzarán una mayor extensión territorial. Se esperan lluvias en sectores de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, además de distintas provincias del norte argentino.
Los acumulados podrían ubicarse entre 10 y 20 milímetros en sectores de Formosa y entre 20 y 40 milímetros en áreas de Chaco. El meteorólogo destacó que el martes concentraría buena parte de las precipitaciones semanales en el este de la región pampeana.
Cuándo llegará el alivio y cuánto bajarán las temperaturas
El miércoles se registrará el mayor contraste térmico respecto del fin de semana. En buena parte de La Pampa y el interior bonaerense, las máximas quedarían entre los 20 y 25 grados, lo que representaría una disminución superior a los 10 grados en algunos sectores.
Para el jueves 3 de diciembre, el SMN anticipó máximas de entre 26 y 28 grados en Entre Ríos. En tanto, De Benedictis indicó que las mínimas podrían ubicarse por debajo de los 10 grados en el centro y sur bonaerense, mientras que el alivio también alcanzará a Chaco y Corrientes.
Hacia el viernes, el calor volvería a ganar terreno en el norte de la Patagonia, con máximas superiores a los 33 grados en sectores de Río Negro. El este bonaerense conservaría temperaturas moderadas, mientras que en el noroeste argentino podrían continuar las precipitaciones.