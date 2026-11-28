El Gobierno de Entre Ríos dejó sin efecto la amonestación y la baja de diez puntos en el concepto profesional de María Iris Mattio, exdirectora de una escuela de Concordia. Los organismos jurídicos determinaron que la sanción carecía de fundamentación suficiente.
El Gobierno de Entre Ríos dejó sin efecto la sanción disciplinaria que el Consejo General de Educación (CGE) había aplicado a María Iris Mattio, exdirectora de la Escuela Secundaria N° 16 “Profesor Gerardo Victorín” de Concordia, conocida como Comercio N° 1. La decisión fue oficializada este viernes mediante la publicación del Decreto N° 3642/2026 en el Boletín Oficial provincial, según publicó El Entre Ríos.
La medida, firmada por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación jerárquica presentado por la docente contra la Resolución N° 3282 del CGE, del 4 de noviembre de 2024.
Los organismos jurídicos que intervinieron en el expediente determinaron que la resolución no identificaba concretamente las conductas que se habían considerado acreditadas para justificar la aplicación de una amonestación y la reducción de diez puntos en el concepto profesional anual de la docente.
Los cuestionamientos a la sanción disciplinaria del CGE
La resolución de noviembre de 2024 había dado por concluido el sumario administrativo iniciado en mayo de 2022. En ese mismo acto, el organismo educativo dispuso el reintegro de Mattio a los cargos y horas que tenía antes del procedimiento, aunque también le aplicó una sanción por el presunto incumplimiento de distintos deberes establecidos en el artículo 6° del Estatuto del Docente Entrerriano.
El 25 de noviembre de 2024, la docente presentó una apelación en la que cuestionó la legitimidad de la medida disciplinaria. Argumentó que el acto administrativo no detallaba cuáles eran los hechos que se habían considerado probados durante la investigación.
El planteo fue analizado por la Fiscalía de Estado, que mediante el Dictamen N° 1085/25 consideró atendible el cuestionamiento y advirtió que la sanción carecía de una descripción concreta de las conductas atribuidas a Mattio.
Qué determinaron los organismos jurídicos
Fiscalía de Estado sostuvo que “de la atenta lectura de la resolución impugnada no emerge una sola referencia sobre cuáles son las situaciones de hecho y/o conductas atribuidas a la Prof. MATTIO que se tengan por total o parcial acontecidas y, menos, acreditadas”.
El organismo consideró que no se había acreditado la violación de los deberes del ejercicio docente en relación con los hechos investigados. Además, señaló que la potestad disciplinaria de la administración debía limitarse a las situaciones expresamente incluidas en la resolución que ordenó instruir el sumario.
Por su parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno y Trabajo, mediante el Dictamen N° 0191/26, coincidió en que la fundamentación de la sanción resultaba insuficiente y recomendó dejarla sin efecto. La Dirección de Asuntos Jurídicos del propio CGE adhirió posteriormente a ese criterio.
El origen del sumario administrativo
El expediente se inició en abril de 2022, cuando un grupo de docentes de la Escuela Secundaria N° 16 de Concordia presentó documentación y denuncias ante las autoridades educativas relacionadas con el desempeño de Mattio al frente de la institución.
Entre las situaciones denunciadas figuraban presuntos episodios de maltrato verbal hacia docentes y personal no docente, supuestas expresiones discriminatorias por razones sexuales e ideológicas, hostigamiento, modificaciones de horarios laborales y cuestionamientos a la metodología de trabajo y evaluación.
A raíz de esas presentaciones, el CGE ordenó la instrucción de un sumario administrativo mediante la Resolución N° 1791, del 11 de mayo de 2022, y dispuso la separación transitoria de Mattio de su cargo directivo, con goce de haberes, mientras se desarrollaba la investigación.
El alcance del decreto provincial
Con el Decreto N° 3642/2026, el Poder Ejecutivo hizo lugar parcialmente a la apelación y dejó sin efecto tanto la amonestación como la reducción de diez puntos en el concepto profesional anual de la docente.
La decisión mantuvo vigentes los restantes puntos de la resolución del CGE. Por lo tanto, la revisión administrativa no implicó la anulación de la totalidad del sumario ni una declaración sobre la inexistencia de los hechos denunciados, sino la revocación de la medida disciplinaria por falta de fundamentación suficiente.